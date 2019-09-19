«Базель» разгромил нашего российского лидера «Краснодар» 5:0

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19 сентября 2019, 22:23 [«Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

soccernews.ru

Сегодня, 19 сентября состоялся матч «Базель» — «Краснодар» на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в г. Базель Главный арбитр поединка Маттиас Гестраниус (Финляндия). Российский клуб начинает борьбу за второй по значимости европейский футбольный трофей. Швейцарский “Базель” не сумел преодолеть в квалификации Лиги Чемпионов сопротивление австрийского ЛАСКа и теперь сыграет в групповом турнире Лиги Европы.

«Краснодар» после разгромного поражения от «Олимпиакоса» пришел в себя. Команда Мусаева лидирует в чемпионате России. Новички «Краснодара», которые пришли на смену Каборе, Перейры, обвыклись, чувствуют себя уверенно.Самое главное, что у команды наконец-то с центральным нападающим нет проблем - Ари поправился и в хорошей форме сейчас находится. Центрфорвард очень много значит для «быков».«Базель» на своем поле, конечно, далеко не подарок. На гол швейцарский коллектив наиграет. Но победит вряд ли. Мне представляется, что матч завершится ничьей, что будет хорошим результатом для «Краснодара».

В чемпионате Швейцарии “Базелю” из года в год нет равных. Команда уверенно занимает 1 место в турнирной таблице, выиграв 5 матчей из 6 сыгранных.

“Краснодар” в этом еврокубковом сезоне нам уже умудрился подарить самую большую радость в виде победы в Португалии над “Порту”. Да, после этого подопечные Мурада Мусаева проиграли греческому “Олимпиакосу” и не смогли пробиться в групповой турнир Лиги Чемпионов. Отметим, что за всю историю «Базель» пересекался с «быками» только один раз, и что примечательно, эта встреча состоялась в начале 2019 года. То был товарищеский спарринг, в котором швейцарцы победили со счётом 2:0.

Игра началась атакой швейцарцев, длинная передача на Артура, который скинул мяч на Дзуффи, но опережает полузащитника хозяев Спайич и отводит угрозу от собственных ворот.

Буа отлично разобрался на левом фланге с защитником и выполнил заброс на дальнюю штангу, где совсем один оказался Фрай и выстрелил в ближний угол, но Сафонов выручает. Хозяйствует на поле впервые минуты встречи "Базель", уже несколько неплохих входов в штрафную было в их исполнении, но до опасного момента дело не доходило. И вот еще один удар по воротам Сафонова, но на этот раз не так опасно, это Джака выстрелил с линии штрафной площади, точно в руки Сафонову.

Странно это видеть, но «быки» прижаты к своим воротам и как следствие гол в ворота «Краснодара» на 10 мин. Мартынович выполнил неточную передачу на своей половине поля, перехватил мяч Буа, выскочил один на один с Сафоновым и спокойно его переиграл, в счете повели хозяева 1:0.Совсем ничего не получается пока что у "Краснодара", даже до чужой штрафной ни разу не дошли гости, нужно успокоиться.И вновь через левый фланг проводят атаку хозяева, Буа выполнил подачу в штрафную, где принял мяч Дзуффи и скинул под удар Артуру, но выстрел нападающего оказался неточным. «Базель» контролтрует мяч и ведет планомерную осаду ворот «быков», Джюмарт подключился к атаке и очень мощно пробил с дальней дистанции, мяч пролетел в считанных сантиметрах от створа.

Пошла подача в штрафную "Базеля", но получилось слишком сильно, не успел замкнуть передачу партнера Мартынович. Гости успокоились и пытаются найти свою игру, начали получаться кроссы в штрафную. Мартынович выполнил длинную передачу на Петрова, который в прыжке дотянулся до мяча, но прострелил в руку Петретте, опасный штрафной исполнят гости. На 41 мин дубль оформляет Буа Кевин. Обрезался на чужой половине поля Сулейманов, пошла быстрая контратака "Базеля", Штокер выполнил отличную передачу на Буа, который выскочил на рандеву с голкипером и спокойно его переиграл.И очередная отличная передача в штрафную от Фрая на Дзуффи, совсем немного не успел к мячу полузащитник гостей, мяч в руках у Сафонова. Судья дает свисток на перерыв. Счет после первого тайма 2:0.

Во 2-ом тайме в составе "Краснодара" произошла замена. Вместо Руслана Камболова на поле появился Даниил Уткин.

На 54 мин. швейцарцы доводят счет 3:0: потеряли мяч на своей половине поля гости, далее пошла передача в штрафную с правого фланга, но защитник выбивает мяч точно на ногу Дзуффи, который с отличной позиции расстрелял ворота "Краснодара". И еще один момент у ворот "Краснодара", Буа ворвался в штрафную с левого фланга и отлично выстрелил в дальний угол, но Сафонов выручает.

На 56 мин. швейцарцы доводят счет до неприличного с помощью рикошета от игрока «Краснодара» 4:0 . Посыпались гости, отобрал мяч в чужой штрафной Артур, обыграл Сафонова и выполнил прострел вдоль ворот, а там Вильена срезал мяч в свои ворота. Берг включился в прессинг на чужой половине поля и завалил Альдерете, не торопятся вводить мяч в игру швейцарцы, «Базель» явно играет на удержание счета Перекатывают мяч в центре поля швейцарцы, совсем не охотно прессингуют соперника гости, только свежий Берг обозначает какое-то напряжение.

На 79 мин. случился полный разгром нашего российского лидера: Буа выполнил прострел справа в штрафную соперника, прервал передачу Намли, но выкатил мяч точно на ногу Окафору, который спокойно пробил в левый от вратаря угол — 5:0 Провальный матч сегодня, конечно. Два подряд выездных матча у краснодарцев не получаются, возможно, что нужно как-то менять рисунок игры. Сегодня у «Краснодара» не сложилась игра, не хватило заряда на игру, где взять страсть , эмоции, какой-то футбольный дурман окутал игроков, но все еще впереди. К основному времени матча добавлено две минуты. Звучит финальный свисток. Не самый удачный матч для российской команды.