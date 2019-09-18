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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Спорт 13+

Как стать хоккейным миллионером?

Руководство для тех, кто хочет попасть в КХЛ и НХЛ

18 сентября 2019, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

В прошлом осталось то время, когда Континентальная хоккейная лига (КХЛ), созданная в России, бросала вызов Национальной хоккейной лиге (НХЛ), созданной в Америке. Во второй половине нулевых, когда КХЛ только была основана, мы задались целью догнать и перегнать.

Всё изменилось в 2014 году, когда доллар по отношению к рублю взлетел более чем в два раза, ввели санкции, в стране начался кризис. Теперь КХЛ вводит жёсткий потолок зарплат – 900 млн рублей на клуб. Это всего 14 млн долларов. А вот потолок зарплат на клуб НХЛ в будущем сезоне составит 83 млн долларов. Разница – в шесть раз.

Нельзя сказать, что в КХЛ стало невыгодно играть. Когда твоя зарплата составляет 40–50 млн рублей за сезон, это очень хорошо. Для среднего игрока. А если хоккеист молод и талантлив, то он видит себя в НХЛ, где выступают сильнейшие спортсмены мира и где высокие гонорары. Осталось понять, как туда попасть.

Есть две стратегии, когда уезжать в НХЛ. Первый вариант – лететь в 16–17 лет в Северную Америку, где играть в юниорской лиге и развиваться в заокеанской системе координат. Надо сказать, что для россиян это не самая перспективная дорога. Потому что выхлоп не очень хороший. Игроки часто тормозятся в развитии, их американская мечта терпит крах. Второй вариант – играть и развиваться в КХЛ до 22–24 лет. Чтобы стать хоккеистом сборной России, проявить себя в сильном клубе. И уже матёрым мужиком, а не зелёным пацаном лететь за океан и покорять Америку.

Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".

ПВ

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