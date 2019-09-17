«Лион» - «Зенит» разошлись миром 1:1

//Спорт 13+

17 сентября 2019, 22:05 [«Аргументы Недели», Борис Омельченко ]

фото: pixabay.com

Сегодня, 17 сентября, «Лион» на своем поле играет с «Зенитом» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходит на стадионе «Парк Олимпик Лионне». Арбитр поединка Майкл Оливер (Англия).

Первым из российских клубов на еврокубковую тропу ступает “Зенит”, который в группе “G” сыграет с “Бенфикой”, “Лионом” и “Лейпцигом”.

“Львам”, как называют “Лион”, перенесли матч чемпионата Франции на более поздний срок, чтобы сфокусироваться на подготовке к матчу с петербуржцами, да и кто хочет сразу играть после сборных? Но “Зенит”, другое дело: “сине-бело-голубые” провели матч тура российской Премьер-лиги, обыграв 3:1 “Арсенал” из Тулы и пока занял одно из первых место в турнирной таблице.

Санкт-петербургский «Зенит» спустя три года возвращается в главный европейский турнир: «Лион» и «Зенит» провели три очные встречи: одну товарищескую и две – в розыгрыше Лиги чемпионов 2015/16. На групповой стадии ЛЧ «Зенит» обыграл «Лион» дома со счетом 3:1, на выезде – 2:0. В товарищеской встрече в 2016 году «Зенит» уступил «Лиону» 1:2. И тем не менее душа просит праздника. Чемпион страны стартует в главном европейском турнире. Лучшее, что есть в нашем футболе, пройдет проверку на прочность от «независимых экспертов». Разве не интересно?

Игра началась. Пока в общем-то у нас всё спокойно. Футболисты "Зенита" стараются наладить контроль над мячом, но пока без серьёзных подходов к чужой штрафной площади. Хорошая атака "Зенита", Караваев подключился по правому флангу, прострелил в центр, но до Дзюбы мяч не дошёл. Атака гостей продолжилась и завершилась первым ударом в створ. Это Дуглас пробил из-за пределов штрафной площади, но получилось не очень сильно, и Лопеш сыграл надёжно.Неплохое начало в исполнении "Зенита", вынужден французский клуб пока действовать без мяча, включили хозяева прессинг.

Последние две минуты "Лион" контролирует мяч. Затяжная позиционная атака получается у хозяев поля, но приблизиться к воротам Лунёва не получается. Далеко от штрафной все действия проходят.Да, после стартовой активности футболисты "Зенита" мяч сопернику уступили. "Лион" потащил его вперёд левым флангом, обыграл защитника, а вот передача под удар получилась не очень удачной, успел сыграть на перехвате Иванович.Опасный момент получился! Тьяго Мендес здорово забежал по правому флангу, выполнил подачу в центр, и в последний момент успел Осорил выбить мяч на угловой! Сейчас фланг сыграл не очень удачно у "Зенита", задержался Жирков. Удалось "Зениту" провести атаку! Дзюба подключил по правому флангу Караваева, но вот прострел у защитника получился не самым удачным. Лопеш на лицевой линии накрыл мяч.

Пока без моментов проходит наша игра. Футболисты по очереди стараются захватить инициативу, но пока без подходов к воротам обходится. Скорости тоже не особо высокие. В обороне «Лион» играет не так слаженно, как в нападении. «Львы» часто оставляют разрывы при перестроениях, а слабая отработка полузащитников «Лиона» в обороне дает соперникам свободу при быстрых фланговых атаках.

Запишем в первый опасный момент! Азмун здорово пробил с дальней дистанции, мяч летел в самый уголок, и Лопеш вытянулся в струнку, с трудом кончиками пальцев переведя его на угловой!И угловой получился приличным! Дриусси слева навесил к линии вратарской, там выше всех прыгнул Иванович, головой попытавшись срезать мяч в дальний угол. Получилось неточно.

А вот и Лунёву пришлось в игру вступить! Это Траоре нанёс приличный удар из пределов штрафной площади, голкипер "Зенита" среагировал, мяч поймал. Раз за разом вступает в игру голкипер нашей команды.Дальний удар по воротам "Зенита", мяч попал в руку нашему игроку. Зрители негодуют, игроки "Лиона" тоже, но матч продолжается, арбитр даёт знать, что VAR разберётся, в ближайшей паузе всё будет ясно.Да нет, пенальти не будет. Коне пробивал с дальней дистанции, мяч от ноги Осорио отскочил ему в руку, которая вообще за спиной находилась, так что никакого умысла со стороны защитника "Зенита" тут не было.

Дюба подключился к атаке, навесил в штрафную площадь, Иванович смог мяч вынести. Раз за разом проходят у "Лиона" атаки правым флангом. К 28 мин.угловой заработали игроки "Лиона". Навесил Депай слева, "Зенит" отбился. Многовато атакует французская команда в последние минуты, надо что-то менять команде Сергея Семака и отводить игру от своих ворот. Ох, вновь напряжённо у ворот "Зенита"! Депай навесил со штрафного, Лунёв не смог мяч в руках удержать, в итоге угловой заработали футболисты "Лиона" .Лунёв не стал выбивать мяч вперёд, отыграл ближайшему защитнику, чтобы партнёры смогли его хотя бы немного покатать. Не держится мяч у "Зенита", с лёгкостью с ним гости расстаются.

«Зениту» нужно учитывать, что «Лион» делает ставку на интенсивный прессинг, активно контратакует и много бьет по воротам соперника из-за штрафной. «Лион» часто пользуется ошибками соперников, плохо контролирующих свободные зоны за спинами игроков линии обороны. Атакующие футболисты «львов» хорошо видят пространство, достаточно быстры и техничны, что позволяет им эффективно прорываться в чужую штрафную, выходить на выгодные позиции для удара и реализовывать созданные моменты.

А вот теперь уже опасно! Депай от флажка навесил в центр к линии вратарской, где Марсело выиграл верховую борьбу у Ивановича и Ракицкого, пробив по воротам. К счастью для нас, мимо створа, но недалеко от штанги.Сердар Азмун сфолил на убегавшем Мендесе, получил карточку, но при этом получил повреждение. Держится форвард "Зенита" за голеностоп. Семак отправил разминаться Оздоева.

Тревожно за Азмуна, долго его приводят в порядок. Карточку арбитр держит в руке, пока иранец не готов её увидеть перед собой. Срочно переодевается Оздоев. Вывернул голеностоп Азмун, причём повтор показывает, что довольно серьёзное повреждение может быть. Арбитр попросил вынести носилки, показал сидящему Сердару карточку

На 41 мин. гол забивает Сердар Азмун. Он что-то чувствовал, поэтому и меняться не стал! Классно разыграно! Дуглас Сантос отыграл на Азмуна, который сыграл в стенку с Дзюбой, под ответный пас по центру ворвался в штрафную и уверенно пробил мимо Лопеша в створ! 0:1 повели питерские ребята.Вот же интересно, игрока уже должны были менять, но он отказался от замены и через две минуты забил гол. Здорово там голеностоп врачи заморозили иранскому форварду.

"Лион" продолжает дальними ударами завершать свои атаки. Это Депай сместился со своего левого фланга и с подступов к штрафной пробил. Поймал мяч Лунёв, не так сильно получилось у Мемфиса.

Оба наставника сейчас очень активны у бровки поля. "Зенит" после своего успеха смелее заиграл впереди. Жирков сейчас пытался на левом фланге мяч себе пробросил, но далековато от себя. Лопеш от ворот сыграет.Две минуты добавлены к основному времени первого тайма.

Звучит свисток, первый тайм окончен. Перерыв! Можно перевести дух. Одновременно со свистком Азмун завалился на газон. Сейчас посмотрят его в раздевалке и примут решение, выйдет ли он на второй тайм. Главное - не усугубить повреждение. Первый тайм "Зенит" начал неплохо, но затем мяч перестал держаться у команды Сергея Семака, и игроки "Лиона" провели парочку неплохих атак. Но в концовке тайма удача улыбнулась "Зениту". Азмун сыграл в стенку с Дзюбой и уверенно переиграл Лопеша. Ждём возобновления игры!

Начался второй тайм! Сердар Азмун продолжает играть, но уже даже сейчас он заметно хромает. И минуты не сыграл во втором тайме Сердар Азмун, покинул он пределы поля. Вместо иранца будет играть Магомед Оздоев.

Депай на левом фланге накрутил Караваева, прострелил в центр, но успел Осорио ногу подставить. Будет угловой.Отбился после углового "Зенит", но на подборе первым оказался французский клуб, и атака "Лиона" продолжается. Весьма активно хозяева поля начали второй тайм.

На всякий случай, в комнате VAR всё проверили, пенальти быть. Сам пострадавший будет исполнять.На 49 мин. случилось нарушение, которое арбитром квалифицировалось как пенальти в ворота "Зенита" И всё-таки Депай накрутил игроков гостей. Ворвался Мемфис слева в штрафную, пробросил мяч, и Оздоев принял голландца на бедро.

На 51 мин счет становится 1:1: Чётко исполнил пенальти Депай. Сильно пробил голландец низом в левый от себя угол, угадал Лунёв направление удара, но дотянуться не смог.Небольшая пауза в игре у нас теперь. "Лион" быстро восстановил равновесие в счёте, теперь команды присматриваются, определяют, как пойдёт матч дальше.

Хорошая атака "Зенита"! Оздоев получил мяч перед штрафной и выполнил отличную передачу налево на Жиркова. Дюбуа куда-то делся, возникло свободное пространство перед Юрием, но он решил с лёта удар в касание нанести. Выше перекладины получилось. И вновь игроки "Лиона" катают мяч, но в основном на своей половине поля, изредка пересекая центральную линию. Спал темп у нас.

Прощает "Лион" петербургский клуб! Ракицкий ошибся с передачей, затем его хозяева легко обыграли и провели быструю атаку правым флангом. Пошла передача низом в штрафную под удар Рен-Аделеду, который свою попытку сорвал. Рядом со штангой!Депай попытался пробить из-за пределов штрафной площади, но мяч на себя принял Осорио.

"Лион" вновь довольно активно действует, надо "Зениту" игру отодвинуть от своих ворот. Далер Кузяев выйдет на поле.А вот и вторая замена в составе "Зенита". Юрий Жирков покидает пределы поля, вместо него появился анонсированный ранее Далер Кузяев.Середина второго тайма у нас идёт. "Зенит" смог перебраться на половину поля соперника, Караваев прострелил с правого фланга, но Оздоев ошибся на приёме, в итоге без удара.

Атака продолжилась, и Караваев теперь уже навесил, но точно в руки Лопешу получилось. Неплохая атака "Зенита", Дзюба с штрафной площади смог скинуть мяч на ход Оздоеву, но как следует пробить не удалось, точно в Лопеша получилось. Активно мешали там Магомеду, потому не так удачно, как хотелось бы.Неплохо огрызается "Зенит", по крайней мере, подходы к воротам соперника у российской команды есть. Долго держали мяч футболисты "Зенита" на половине поля соперника, в итоге дело завершилось дальним ударом в исполнении Дриусси. Высоковато получилось.

Сергей Семак сделал заключительную на сегодня замену. Олег Шатов появился на футбольном поле вместо Вячеслава Караваева. Обошлось для "Зенита" после углового, мяч выбит. Смогли сегодня петербургские футболисты справиться со стандартными положениями французского клуба.

Дзюба здорово выиграл борьбу впереди, оттеснив Марсело, в итоге сам же пробивал с подступов к штрафной площади, но получилось выше перекладины. Хороший момент! Три минуты добавлены к основному времени второго тайма

"Зенит" проводит концовку в атаке! Барриос подключился по центру, сыграл в стенку с Шатовым, но вот ответную передачу под забегание колумбийца смог перехватить игрок "Лиона".

Звучит финальный свисток арбитра, матч окончен, «Зенит» добился неплохого результата в выездном матче.