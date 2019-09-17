Сергей Щербаков о лучшем голе 9-го тура чемпионата России по футболу

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17 сентября 2019, 17:04 [«Аргументы Недели», Дмитрий БУРЯК ]

фото: Alexander Kulebyakin / globallookpress.com

Бывший нападающий сборной СССР, донецкого «Шахтера» и лиссабонского «Спортинга» Сергей Щербаков определил по просьбе еженедельника «Аргументы недели» лучший гол 9-го тура чемпионата России по футболу.

«Лучший гол тура, конечно - Бистровича из ЦСКА «Тамбову» - с лета в девятку, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» бывший нападающий сборной СССР, донецкого «Шахтера» и лиссабонского «Спортинга» Сергей Щербаков. - А гол Эль Кабира «Спартаку» - обежал «толстого» (Ещенко – прим. ред.) и в ближний угол катнул. Рабочий гол, мастерства много не надо. Что тут красивого? А вот как Бистрович - с отскока… Возвращаясь к голу Эль Кабира. Максименко, наверное, потерял ворота. Да и не думал он, что нападающий в ближний пробьет практически с нулевого угла. Хотя у Эль Кабира других вариантов и не оставалось, отдавать то некому было. Но вина за гол и на Жиго - возвращался трусцой, а мог бы прочитать эпизод, рвануть на край и подстраховать Ещенко… Но во втором тайме «Спартак» вообще был неузнаваем. После первого думал: «Спартака» победу не упустит. И движение было, и все… Второй тайм не только Ещенко провалил, но и вся команда».