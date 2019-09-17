Кокорина и Мамаева выпустили из колонии

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17 сентября 2019, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева во вторник, 17 сентября, выпустили из колонии в Белгородской области. Спортсменов родственники и встречали журналисты.

Отчим Александра Кокорина на своем автомобиле наехал на журналиста около колонии

Футболист "Краснодара" Павел Мамаев, "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл были осуждены за две скандальные драки в кафе и на улице на парковке в центре Москве на 1,5 года.

6 сентября суд вынес решение об условно-досрочном освобождении спортсменов. Кокорин и Мамаев выходят по УДО.

Сейчас появилась новость, что Кокорин подписал новый контракт с "Зенитом".