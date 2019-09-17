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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Спорт 13+

Кокорина и Мамаева выпустили из колонии

17 сентября 2019, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети
фото: соцсети

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева во вторник, 17 сентября, выпустили из колонии в Белгородской области. Спортсменов родственники и встречали журналисты.

Отчим Александра Кокорина на своем автомобиле наехал на журналиста около колонии

Отчим Александра Кокорина на своем автомобиле наехал на журналиста около колонии

Футболист "Краснодара" Павел Мамаев, "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл были осуждены за две скандальные драки в кафе  и на улице на парковке в центре Москве на 1,5 года.

6 сентября суд вынес решение об условно-досрочном освобождении спортсменов. Кокорин и Мамаев выходят по УДО.
Сейчас появилась новость, что Кокорин подписал новый контракт с "Зенитом".

 

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