«Ростов» вырывает волевую победу над «Ахматом» 2:1

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16 сентября 2019, 22:47 [«Аргументы Недели», Борис Омельченко ]

Сегодня, 16 сентября, состоялся последний матч девятого тура, «Ростов» на своем поле «Ростов-Арена» принял «Ахмат» в рамках девятого тура российской Премьер-лиги. Арбитр поединка Николай Волошин (Смоленск).

«Ростов» идет в тройке лидеров, и это уже не кажется случайностью или временным явлением. Заметно, что команда Валерия Карпина знает, что делать и четко готова к каждому сопернику. В матчах против «Ахмата» никому не бывает просто.«Ростов» очень мощно проводит нынешний сезон – команда Валерия Карпина расположилась на второй строчке в таблице после восьми туров. В данный момент ростовчане имеют 17 очков в активе и всего на три балла отстают от лидера «Зенита», сыграв при этом на матч меньше. Рашид Рахимов умеет ставить жесткую и плотную оборону. Тем интереснее будет смотреть за тем, как Роман Еременко с партнерами будут ее взламывать. Классическое противостояние атаки и защиты.

Игра началась, игроки "Ростова" с первых минут встречи начали контролировать мяч, Ерёменко выполнил передачу к штрафной на Норманна, который нанёс удар по воротам и Гудиев в падении фиксирует сферу.В текущем первенстве на своём поле «Ростов» ещё не проигрывал (3 победы и 1 ничья). «Ахмат» же в этом сезоне РПЛ ещё не побеждал на выезде (1 ничья и 3 поражения). Более того, грозненцы в гостевых встречах этого чемпионата не забили ни одного мяча. Интересно, что Алексей Ионов на своём стадионе испытывал проблему с бутсами и потребовалась ему их замена, но технический персонал гостевой команды быстро принёс игроку другую экипировку.

На 19 мин. Арбитр назначает пенальти: Глушаков выполнил проникающий пас на Уциева, который простреливал в центр и мяч от прижатой руки к корпусу Чернова вылетел за пределы поля. Пробивал одиннацатиметровый удар Одисе Роши , который уверенно развёл мяч и Бабурина по разным углам, счет открыт 0:1 повели игроки «Ахмата»

Продолжают игроки "Ростова" контролировать мяч, а в одной из пауз Валерий Карпин призвал Норманна действовать чуть ниже, он в первые пятнадцать минут часто шёл вперёд и завершал атаки.

«Ахмат» идет на 12-м месте, не выигрывал 4 встречи подряд и забил за 8 игр всего 5 голов, но тут это абсолютно ничего не значит. Семенов вернется из сборной с мешком уверенности, а Иванов и Бериша редко опускаются ниже своего привычного уровня. «Ахмат» способен засушить атаку «Ростова».

Чернов выполнил подачу в штрафную "Ахмата", откуда Байрамян головой пробил по воротам, но получилось точно в руки Гудиева. После забитого мяча игроки "Ахмата" перестали идти вперёд и при возможности атаковать, они в центре поля разворачиваются и отдают мяч назад Гудиеву.

Ростовчане доминируют, осаждают ворота грозненцов, но пока не опасно. Игроки "Ахмата" перехватили мяч в центре поля и спокойно продолжают перекатывать игровой снаряд поперёк поля, пытаются играть высокий прессинг, встречать ростовчан в середине поля.Шомуродов врывался в штрафную после передачи Ионова, но Анхель ставит корпус форварду "Ростова" и выбивает мяч за пределы поля на угловой.Чернов выполнил подачу с углового, Попов решил нанести удар сходу с 11-метровой отметки, но мяч прилетел в своего партнёра. Очевидно, что команда Карпина на самом верху не случайно и никому просто так не отдаст этого места.

Но игры против «Ахмата» - это всегда мучение и проблемы. Команда из Грозного умеет закрываться, к тому же Рашид Рахимов имел уйму времени, чтобы подготовить план по нейтрализации Еременко, Ионова и Шомуродова. Норманн наносил удар из-за пределов штрафной по воротам и мяч попал в кого-то из игроков "Ахмата" в пределах штрафной.Байрамян в центре штрафной принял мяч, поставил корпус и сыграл на Ионова, который низом сильно пробил по воротам, но Гудиев смог зафиксировать снаряд.Игроки «Ахмата» очень медленно осуществляют движение между линиями, им стабильно не хватает движения, больно уж бессистемно и прямрлинейно выглядят сейчас грозненцы Звучит свисток арбитра на перерыв.

Второй тайм начался атаками ростовчан, Байрамян сыграл на Попова на левом краю штрафной, который сместился в лицевую и прострелил в центр, но гости смогли выбить сферу за пределы штрафной.Ионов смещается в центр с правого фланга, играет в штрафную на Байрамяна, но Уциев играет на перехвате и выбивает мяч подальше от ворот.

Грозненцы прижаты к своим воротам, не могут выйти со своей половины поля, беда с короткими точными передачами, а кроссы попадают к ростовчанам.

На 55 мин.! Гол забивает Хорен Байрамян: Ерёменко снова пробил из-за пределов штрафной площади, на этот раз Гудиев отразил мяч перед собой и первым на добивании оказался Байрамян, который переправил сферу в сетку ворот 1:1 И тут же Шомуродов бьёт по воротам с левого края штрафной, но мяч вылетает за боковую линию на противоположном краю вблизи углового флажка. На 65 мин гол забивает ростовчанин Матиас Норман: Матиас решился на удар метров с двадцати пяти и отправил мяч с отскоком от перекладины в сетку ворот и счет становится 2:1 Норманн присел на газон в центре поле и держится за правую икроножную мышцу, на поле выбегают медики из "Ростова".

Довольно много сегодня пришло зрителей на стадион - 28722 зрителя.Чуть отошли назад игроки "Ростова" и теперь меньше прессингуют соперника, позволяя им разыгрывать мяч на своей половине и в центре поля. Продолжают игроки "Ахмата" перекатывать игровой снаряд на половине поля соперника, но всё это происходит около центрального круга.Попов нанёс удар со стандарта по воротам и мяч от стенку "Ахмата" вылетел за боковую линию.Три минуты компенсирует арбитр ко второму тайму. Звучит финальный свисток главного арбитра, который фиксирует волевую победу "Ростова" над "Ахматом".Ростовчане догоняют «Зенит» и «Краснодар» по набранным очкам и продолжают борьбу в тройке лидеров.