«Краснодар» уверенно побеждает «Крылья Советов» 4:2

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15 сентября 2019, 21:15 [«Аргументы Недели», Борис Омельченко ]

фото: pixabay.com

Сегодня, 15-го сентября, на стадионе «Краснодар» состоялся матч девятого тура чемпионата России «Краснодар» – «Крылья Советов». Арбитр встречи Сергей Карасев (Москва).

Команда Мурада Мусаева вырвалась в лидеры национального первенства, хотя конкуренция предстоит жесткая. Коллектив Миодрага Божовича, по всей видимости, не собирается покидать нижнюю часть турнирной таблицы РПЛ, самарцам нравится бороться за выживание, адреналина и эмоций хоть отбавляй С 2011 года «черно-зеленые» и «крылышки» сыграли 14 матчей в чемпионате России. Полное равенство, при заметном преимуществе «быков» по результативности: 21-18. В активе «Краснодара» и «Крыльев Советов» по четыре победы при шести ничейных результатах.

Оспаривать очевидность фаворита предстоящего матча бессмысленно, на данный момент команда Мурада Мусаева выглядит мощнее своего будущего соперника. Дружина Миодрага Божовича гарантированно построит свою игру от обороны

Игра началась и спервых минут игроки "Краснодара" пошли вперёд, Вандерсон и Ари разыграли стенку, но дальше второй потерял игровой снаряд.У игроков «Краснодара» много грубых единоборств: Спайич в центре поля жёстко сыграл против Канунникова, ногой на уровне головы форварда, Камболов теперь жёстко играет против Канунникова и сам опорный полузащитник после этого стыка не смог сразу подняться с газона.Игроки из Самары решили взять сферу под свой контроль

На 13 мин Александр Соболев забивает гол: Кабутов выполнил подачу в центр штрафной, где Соболев, находясь рядом с Мартыновичем, поставил ногу и переправил сферу в сетку ворот, счет открыт 0:1 повели «Крылья». Теперь Соболев опустился на свою половину поля, где пытался помочь партнёрам разыграть мяч, но против него сфолил Мартынович.

На 17 мин. гол забивает Магомнд-Шапи Сулейманов, находясь в центре штрафной он сыграл в стенку с Петровым, который был на правом краю, и после этого отправил футбольный снаряд слёта в сетку ворот после рикошета от штанги и счет становится 1:1 После забитого гола в две линии выстраиваются самарцы при контроле мяча игроками "Краснодара"Соболев в верховом единоборстве пытался зацепиться за мяч, но Мартынович выбивал сферу и попал в нос форварду "Крыльев Советов", оказывают медицинскую помощь ему сейчас.Защитники "Краснодара" решили немного передохнуть и отошли с контролем мяча к своей штрафной площади.

Соболев с линии штрафной пробил по воротам «Краснодара» и Сафонов в блестящем прыжке перевёл футбольный снаряд в сторону от ворот!Неожиданно самарцы выбегают в контратаку, Зиньковский бежал вперёд, пошёл в лицевую, но там развернулся и сместился к 11-метровой отметки, от туда пробил по воротам в нижний угол и Сафонов в прыжке переводит сферу за пределы поля! Четыре минуты компенсирует арбитр к первому тайму. После просмотра повтора Сергей Карасёв принимает решение назначить пенальти за руку Камболова .Соболев пробил на удобной высоте для голкипера и Сафонов в прыжке переводит игровой снаряд в сторону от ворот! Звучит свисток арбитра на перерыв.

Стартовал второй тайм и на 48 мин.гол забивает Кристоффер Олссон: Петров выполнил подачу в центр штрафной, где мяч от колена Ари отскочил к Олссону и тот потрясающим по точности удара отправил мяч между ног Карпова низом в дальний угол ворот и счет становится 2:1 в пользу хозяев поля Комбаров пробил в обвод стенки, но Сафонов в падении дотянулся до мяча и перевёл его за пределы поля

На 57 мин случился автогол и счет стал 3:1: Ари с бровки сыграл на Вильена, который отдал круглого Вандерсону на линии штрафной, который ударом низом отправил мяч в сетку ворот в притирку со штангой. После детального рассмотрения гола видно, что мяч после удара Вандерсона попал сначала в штангу, потом в спину Рыжикова, а уже потом влетел в сетку ворот Сергей Карасёв пошёл смотреть просмотр момента, подсказали ему коллеги, что после пробития Сулейманова мяч попал в плечо, как кажется после просмотра повтора.Сергей Карасёв назначает за попадание мяча со стандарта после удара Сулейманова в локоть Гацкану пенальти. Наказание выполнял Ари он пробил с 11-метровой отметки, послал мяч в нижний угол ворот, Рыжиков отразил удар перед собой и форвард "Краснодара", сыграв на добивании, отправил мяч в сетку ворот и счет становится неприличным 4:1 На сегодняшний матч на "Краснодар" - "Крылья Советов" пришли 26131 зрителей.

На 74 мин. Пенальти. Соболев пробил с линии штрафной и попал в руку Спайича, Карасёв не раздумывая указывает на 11-метровую отметку Антон Пауло уверенно реализовал пенальти, отправив мяч в правый нижний от себя угол ворот, Сафонов прыгнул в противоположный угол 4:2. Пять минут компенсирует арбитр ко второму тайму. Звучит финальный свисток главного арбитра, который фиксирует победу "Краснодара" над "Крыльями Советов". «Краснодар» набирает 20 очков и догоняет «Зенит».