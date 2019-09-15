Мария Бутырская рассказала о сложных отношениях со свекровью

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15 сентября 2019, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: globallookpress.com/ Photographer: © Natalia Shakhanova

Российская фигуристка Мария Бутырская рассказала о своих отношениях со свекровью. Фигуристка призналась, что общение с матерью мужа у неё наладилось не сразу.

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Бутырская рассказала, что свекровь практически не помогала ей с детьми, а когда у фигуристки появились подозрения, что супруг ей изменяет, свекровь не стала ничего ей советовать, при этом «в ее голосе было какое-то чувство радости».

Сама мать хоккеиста Вадима Хомицкого считает, что они с Бутырской действительно мало общаются и плохо друг друга знают, однако виновата в этом исключительно сама фигуристка, передаёт "Московский комсомолец".