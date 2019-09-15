Рейнгольд: Жиго – красавец, забивает, но лучше бы он порядок навел в обороне!

В очередном матче чемпионата «Спартак» проиграл на своем поле «Уралу» - 1:2. Бывший спартаковский нападающий, чемпион СССР 1962-го года Валерий Рейнгольд в интервью еженедельнику «Аргументы недели» раскритиковал и игру команды, и ее руководство.

«Был момент, когда в «Спартаке» при Кононове вроде дела пошли на поправку, начались разговоры: «Спартак» - в порядке. Но никогда «Спартак» не был в порядке! Даже при Каррере, - сказал в интервью еженедельнику «Аргументы недели» бывший спартаковский нападающий Валерий Рейнгольд. - Все восприняли победу в чемпионате как праздник, но я-то понимал: победили в основном на эмоциях, на самоотдаче и на опыте нескольких игроков, в первую очередь Промеса, Фернандо и Зе Луиша… Но дело то в том, что структура спартаковская абсолютно гнилая. Я могу это могу сказать в глаза хоть Федуну, хоть Цорну: «Ребята, вы убили команду!» Нет игры, нет спартаковской игры! От «Спартака» осталась только майка с полосой и символика. Это команда – первого дивизиона. Виноват не только директорат во главе с Федуном, но и, конечно, главный тренер. Человек он достойный, интеллигентный, спокойный. Но это не профессия! Возьми кнут и наведи порядок! В команде должны быть только те игроки, которых хочет Кононов. И никак иначе! Читал недавно интервью Цорна, для меня это дикость какая-то - оказывается, он определяет всю селекцию! Лучших продал, а кого купил – мы видим. Каррера был в Москве и так и не побывал на матче команды, которую он привел к чемпионству. Его надо было пригласить на почетную трибуну, но Цорн говорит: «Зачем!» Кто такой Цорн? Где он получал футбольное образование? Раньше были Старостины. Симонян, традиции, а теперь – Цорн! Надевай тогда форму и выходи на поле сам, друг ты мой любезный! Ты накупил всю эту… Понсе, Ларссона… О какой тактике может идти речь, если команда играет только эпизодами. Вылетали из всех Кубков, в чемпионате играем кое-как…Я имею право так говорить - проиграл в «Спартаке» всю вою жизнь. Обидно до слез. Жиго - красавец, забивает, но он же центральный защитник! Хочу сказать всем защитникам «Спартака»: сначала наведите порядок в обороне, а потом бегите вперед!»