На Аляске пловчиху лишили победы из-за слишком открытого купальника

Скандал произошел на соревнованиях по плаванию на Аляске. Арбитры лишили юную пловчиху золотой медали за то, что она появилась на состязаниях в, по их мнению, слишком откровенном купальнике.

Судья Джилл Блэкстоун, увидев, что купальник недостаточно закрывает попу старшеклассницы Брекин Уиллис, лишила ее победы. Родители девушки обвинили судью в расизме, поскольку год назад та же судья возмущалась купальником родной сестры Уиллис.

Пышные формы обеих девушек объясняются их смешанным происхождением, причем обе они являются единственными представительницами смешанной расы в своей команде. Кроме того, купальники у девушек стандартные - как и у всех остальных спортсменок.

Впрочем, буквально через несколько часов после судейского решения золотую медаль девушке были вынуждены вернуть. Ассоциация школьного спорта штата добилась отмены отстранения пловчихи. А в отношении судьи Блэкстоун началась проверка.