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Шестое поражение подряд потерпел хабаровский хоккейный «Амур»

15 сентября 2019, 09:50 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Шестое поражение подряд потерпел хабаровский хоккейный «Амур»

В шестой раз команда «Амур» терпит поражение. Обыграть хабаровских хоккеистов удалось «Салавату Юлаеву» со счетом 2:3.

Дальневосточные хоккеисты никак не могут прервать серию поражений. В матче с уфимцами им также не улыбнулась удача. Хоккеисты «Салавата» смогли забросить первую шайбу в ворота соперника, на девятой минуте, однако дальневосточники вернули равновесие благодаря точному броску Антона Лазарева. Но уфимцы возвратили свое лидерство за секунду до завершения первого периода. Свою первую в КХЛ шайбу забросил Илья Баранов.

В середине второго периода «Амур» сравнял счет стараниями Игоря Руденкова, сумевшего реализовать большинство. Но третья шайба в ворота дальневосточников влетела на 51-й минуте благодаря точному попаданию Никиты Сошникова, после чего счет остался неизменным.

- У нас большие проблемы с большинством, не можем реализовать моменты. Настроение плохое сейчас. Но мы постоянно пытаемся переломить эту полосу неудач, - признался нападающий «Амура» Томаш Зогорна.

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