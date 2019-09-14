"Спартак" потерпел поражение от "Урала" 1:2

Сегодня матч 9-го тура Чемпионата России по футболу. В рамках этой игры на стадионе "Открытие Арена" в Москве, лицом к лицу сойдутся "Спартак" и "Урал". Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на Дону). «Спартак» с 14 очками идет на 6-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 10-8. Зелимхан Бакаев забил 5 мячей во всех турнирах. В чемпионате 3 мяча на счету Самюэля Жиго. После 8 туров в РПЛ «Урал» с 10 очками идет на 8-м месте, разница мячей 14-18. Лучший бомбардир Эрик Бикфалви с 3 голами. Если смотреть на историю противостояния команд, то, за исключением матча прошлого сезона в Екатеринбурге, когда Фернандо забил и «Спартак» победил 1:0, как правило, встречи получаются результативными.

Игра началась с атак спартаковцев, длинный заброс исполнил Зобнин в штрафную на Ларссона, но того опередил Ароян и головой сбросил мяч в руки голкиперу «Урала» Баклову. С правого фланга отдавал пас в центр Ларссон на ход Тилю, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля. Угол преткновения игра спартаковцев с мячом, а главное без мяча, игроки плохо открываются в свободные зоны Обыгрался перед чужой штрафной Шюррле в стеночку с Ларссоном, после чего пытался пробить по воротам, но не вовремя подскользнулся и потерял мяч. Получил сзади по ногам Ларссон в центре поля от Бавина. Арбитр все видел и назначил штрафной удар в пользу хозяев. Грубо начали поединок команды, начались остановки игры, игроки сбиваются с ритма.

На 12 мин. Самуэль Жиго забивает быстрый гол и открывает счет в матче 1:0: первый же угловой у ворот гостей завершился голом. Оставили Жиго на дальней штанге защитники "Урала". Самуэль, не выпрыгивая, пробил головой точно в дальний нижний угол, без шансов для голкипера. Диагональный пас исполнил Ещенко на левый фланг, куда забегал Шюррле, но не хватило ему скорости, чтобы сохранить мяч в пределах поля. Бакаев на дриблинге вошёл в штрафную и пробил из-под двух соперников, но мяч летит совсем рядом со штангой! Спартаковцы доминируют на поле.

Игроки "Урала" пока преимущественно играют на отбой и это ещё прошло только первые двадцать минут, а что будет дальше? Постепенно начинают оживать гости, Эль Кабир сместился с левого фланга к штрафной, пробил в ближний угол и Максименко в падении перевёл сферу за пределы поля!

Защитники "Спартака" временами отходят к центральному кругу, где продолжают перекатывать сферу долгое время без обострения игры и кроссов в штрафную «Урала».

Айртон сыграл на Зобнина, тот дальше на Тиля, который метров с тридцати решил пробить по воротам и Баклов в прыжке отразил перед собой, на добивании устремился Ларссон, но голкипер "Урала" поднялся мгновенно и отправил сферу в сторону из штрафной! Тиль перехватил мяч на правой бровке, сыграл к линии штрафной на Шюррле, который не сумел обыграть Полякова 1 в 1 и потерял сферу. Звучит свисток на перерыв, 1-й тайм завершен.

Во 2-ом тайме на 48 мин. гости провели результативную атаку, и Владимир Ильин забивает гол 1:1: Эль Кабир сделал блестящую передачу с левого фланга в штрафную, Бавин сыграл пяткой на Ильина, который между двух соперников под Максименко отправил мяч в сетку ворот! Гости продолжают осаду ворот «Спартака» Ильин из-за пределов штрафной пробил по воротам, мяч от Ещенко прилетел к Эль Кабиру, который пробил с линии штрафной, но получилось прямо в Максименко. Эль Кабир сыграл на линию штрафной Панюкову, который пробил по воротам и мяч летит в притирку со штангой! Эль Кабир с левого фланга пробил по воротам, мяч от Максименко прилетел к Димитрову, тот вторым касанием добивал мяч в ворота, и голкипер "Спартака" отразил сферу перед собой, после чего зафиксировал её в руки. Игроки "Спартака" взяли игровой снаряд под свой контроль, пытаются они остудить пыл екатеринбуржцев.

Но не тут-то было, на 60 мин гол забивает Отман Эль Кабир, который обыграл в соревновании в скорости Ещенко, пробросил мяч вдоль лицевой мимо защитника "Спартака", приблизился к воротам и отправил игровой снаряд в ближний угол. Ошибка Максименко! Счет становится 1:2 в пользу «Урала».

Шюррле пытался войти в штрафную с правого фланга, но игроки "Урала" после перерыва действуют собрано. Аугустыняк выполнил блестящую передачу вперёд на Кухарчика, который убежал от защитников "Спартака", вышел 1 на 1 с Максименко, но пробил прямо в голкипера. Заметно, что игроки "Урала" подсели на своей половине поля, прижались они к своей штрафной, один Ильин бегает и прессингует около центрального круга.

Три минуты компенсирует арбитр ко второму тайму. Рассказов жёстко сыграл против Эль Кабира и получает повреждение. Сколько же сегодня карточек получили только игроки "Спартака" на Эль Кабире. Звучит финальный свисток главного арбитра, который фиксирует победу "Урала" над "Спартаком". Гости набирают 13 очков, а спартаковцы, проигравшие второй тайм остаются с 14 очками.