Евгения Медведева завоевала серебро на первом в новом сезоне турнире в Канаде

Россиянка Евгения Медведева завоевала серебро на турнире Autumn Classic в канадской Оквилле.

Это был первый турнир для фигуристки в новом сезоне.

Победительницей турнира стала японка Рика Кихира, на третьем месте - фигуристка из Южной Кореи Лим Ын Су. Евгения Медведева ни разу не упала ни в короткой, ни в произвольной программах. Ее итоговая сумма - 217,43 балла.

Призер Олимпиады, чемпионка мира намерена улучшить некоторые моменты в своей программе и готова тренироваться дальше.

В нынешнем сезоне Евгения Медведева примет участие в канадском и российском этапах серии Гран-при. Турнир Skate Canada Int. состоится 25–27 октября в Келоуне (провинция Британская Колумбия), Rostelecom Cup — в Москве 15–17 ноября.