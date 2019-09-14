Евгения Медведева завоевала серебро на первом в новом сезоне турнире в Канаде
14 сентября 2019, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]
Россиянка Евгения Медведева завоевала серебро на турнире Autumn Classic в канадской Оквилле.
Это был первый турнир для фигуристки в новом сезоне.
Победительницей турнира стала японка Рика Кихира, на третьем месте - фигуристка из Южной Кореи Лим Ын Су. Евгения Медведева ни разу не упала ни в короткой, ни в произвольной программах. Ее итоговая сумма - 217,43 балла.
Призер Олимпиады, чемпионка мира намерена улучшить некоторые моменты в своей программе и готова тренироваться дальше.
В нынешнем сезоне Евгения Медведева примет участие в канадском и российском этапах серии Гран-при. Турнир Skate Canada Int. состоится 25–27 октября в Келоуне (провинция Британская Колумбия), Rostelecom Cup — в Москве 15–17 ноября.