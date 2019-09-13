«Зенит» уверенно одержал победу над тульским «Арсеналом» 3:1

Сегодня, 13-го сентября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоялся матч девятого тура чемпионата России «Зенит» – «Арсенал». Главный арбитр поединка Павел Кукуян ( г. Сочи). Действующий чемпион страны под управлением Сергея Семака не избежал потерь по ходу нынешнего сезона, но остается самой надежной командой РПЛ, коллектив Игоря Червеченко входит в число самых зрелищных в национальном первенстве.

Смогут «пушкари» перестрелять «зенитчиков» или правы букмекеры, обозвавшие питерцев безусловным фаворитом предстоящего поединка. «Зенит» делает всё возможное, чтобы вернуть себе первое место в турнирной таблице. На данном этапе питерцы располагаются на второй строчке, уступая первому «Краснодару» только по разнице мячей. Также снизу давит «Ростов», имеющий 17 очков. Расслабляться подопечным Сергея Семака некогда — борьба за чемпионский титул обещает быть очень жаркой!

Игра началась ,не слишком просто игрокам перестраиваться на клубный футбол сразу после окончания перерыва на матчи сборных. Тем не менее, обе команды играют в боевом составе.Сергей Семак наблюдает за игрой с первых минут и старается давать указания всем футболистам.

Вполне вероятно, наставник "сине-бело-голубых" сделал ставку на уверенный старт и быстрый гол.На "Газпром Арене" свободных мест сегодня немного: болельщики местной команды собрались на трибунах и с первых секунд встречи активно поддерживают хозяев.Какая красота! Лунёв начал сегодняшний матч с важнейшего спасения: форварда "Арсенала" упустили оборонцы "Зенита", поставив под удар своего голкипера. Вратарь оказался к такому неожиданному моменту готов.

Главным для «Зенита» поймать ритм игры и вовремя проснуться. Задумка Семака осуществилась, на 6 мин. Артем Дзюба забивает быстрый гол 1:0 : Сантос исполнил красивейший навес в штрафную соперника, где перед воротами Левашова обыграл Бауэра Дзюба и головой переправил мяч в сетку. Всё по сценарию!Всё-таки удалось команде Сергея Семака стартовать с быстрого гола: против такого уверенного в себе "Зенита" футболистам "Арсенала" играть сложно, особенно пока силы у хозяев ещё есть

."Арсенал" завладел мячом на своей половине поля и пошёл в позиционную атаку, в противоположность практически летающим у штрафной Левашова игрокам "Зенита".Сейчас действия игроков тульского "Арсенала" сопровождаются оглушительным свистом петербургских болельщиков. Создаётся ощущение, что такая атмосфера влияет на мотивацию и скорость "канониров". Становится понятно, что игру защитник тульского "Арсенала" продолжить не сможет. Уже на четырнадцатой минуте матча придётся организовывать первую замену Игорю Черевченко.

Грубую игру на чужой половине поля демонстрируют практически все футболисты "Зенита". В этот раз провинился Сердар Азмун, нарушивший правила при попытке отобрать у соперника мяч, много брака по его отбору игроки плохо открываются, что и приводит к нарушению правил.И ещё одно нарушение правил! В этот раз пострадал Берхамов, которому не удалось удержать мяч. Очередная атака тульского "Арсенала" сорвалась.А теперь Берхамов сыграл некрасиво по отношению к сопернику. Из-за его удара пяткой на газоне оказался Барриос. Свистит Павел Кукян сегодня очень часто.По одному удару в створ ворот соперника есть на счету обеих команд. Реализовав опаснейший момент в начале матча, "оружейники" могли бы претендовать и на победу в сегодняшнем противостоянии.

Вот это новости! На 21 мин. Александр Денисов сыграл рукой в своей штрафной площади: Павел Кукуян не сомневался ни секунды и назначил пенальти в ворота Левашова.На "Газпром Арене" становится жарко! Сердар Азмун нанёс несильный удар в нижний угол ворот соперника, что позволило Левашову абсолютно спокойно взять мяч в руки. Фанатская гостевая трибуна взорвалась аплодисментами! Судя по всему, у Азмуна серьёзные проблемы. Ещё один опаснейший момент упустил форвард петербургского "Зенита". Далер Кузяев получил болезненный удар по ногам от соперника, из-за чего оказался на газоне. Сразу вернуться в игру футболист "Зенита" не сможет.И всё-таки не понадобилась помощь медицинской бригады Далеру Кузяеву. "Зенит" быстро разыграл штрафной удар, но довести дело до результата и в этот раз не удалось.Футболисты "Зенита" будто и не устают: высокий прессинг на чужой половине поля они демонстрируют с начала матча и сбавлять обороты явно не планируют. Левашов сегодня очень часто принимает участие в игре, даже чаще, чем нападающие тульского "Арсенала". Его заслуга в том, что счёт всё ещё 1:0, огромная.

Огромное преимущество по владению мячом также сохраняет петербургский "Зенит": команда Сергея Семака удерживает сферу более 65% времени, не давая сопернику ни пространства, ни времени на размышления.Далер Кузяев! Не ожидали защитники "Арсенала" такого резкого рывка в исполнении полузащитника "Зенита", что сыграло Кузяеву на руку. Однако положить мяч в сетку ему не удалось: первый удар был взят Левашовым, а вторым Далер попал в сетку с внешней стороны.Сергей Семак действиями своей команды в первой половине матча доволен. Не перестаёт он взаимодействовать со своими игроками, что помогает хозяевам обыгрывать соперников.В прошлом сезоне «Зениту» было очень непросто с «Арсеналом», но в нынешнем у туляков хватает проблем. Петербуржцы, очевидно, сильнее по составу, и пауза в чемпионате пошла им на пользу

К 36 мин.темп игры заметно снизился после : силы у футболистов обеих команд начали заканчиваться На 40 мин. Артём Дзюба получил очень болезненный удар по ногам от Александра Денисова: арбитр показал провинившемуся игроку жёлтую карточку и назначил в ворота Левашова штрафной. Семнадцать нарушений правил зафиксировал за прошедшее время главный арбитр встречи: игру ему приходится останавливать очень часто, причём явного лидера по числу фолов выделить сложно.Невероятно активен в первой половине матча Артём Дзюба, что явно не нравится футболистам тульского "Арсенала". За фол против Дзюбы получил жёлтую карточку ещё и Бауэр.Две минуты добавил к основному времени первого тайма Павел Кукуян. «Арсенал» выдал лучший старт в чемпионатах России в своей истории. И это при том, что в начале у команды Игоря Черевченко не было игры в атаке, и она вылетела из Лиги Европы от «Нефтчи». А в последнем перед перерывом туре «канониры» дома уступили ЦСКА Еще один существенный минус: туляки очень плохи на своих стандартах, и они часто проигрывают второй этаж. .А вот и долгожданный свисток на перерыв! У команд есть пятнадцать минут на отдых.

Во 2-ом тайме команда Черевченко начала достаточно активно, статистика встреч в рамках РПЛ говорит о том, что после перерыва шансы забить у команды заметно возрастают Питерцы могут проиграть, если отдадут инициативу и позволять «Арсеналу» часто бить издали и со стандартов.Артём Дзюба продолжает демонстрировать отличную игру на своей позиции: ни один защитник "Арсенала" не может остановить высокорослого и крайне внимательного российского нападающего.Атмосфера на петербургской арене, несмотря на не самую приятную погода, сегодня отличная. Очень приятно футболистам команды хозяев играть при такой поддержке родных трибун.Остаётся только надеяться на то, что команда Сергея Семака не растеряет настрой и сможет выйти на игру против "Лиона" с таким же желанием и уверенностью.

Грубо сыграли защитники "Зенита" в своей штрафной площади и заработали для соперника ещё один штрафной удар. Шанс за шансом появляется у команды Игоря Черевченко.На 57 мин. «Арсенал» разыграл штрафной 1:1 форвард тульского "Арсенала" Берхамов мощнейшим ударом поразил ворота Лунёва , очень красиво перебросив стенку. Болельщиков из Санкт-Петербурга текущее положение дел не устраивает: действия игроков из Тулы регулярно сопровождаются свистом местных фанатов. Артём Дзюба после яркого начала второй половины матча перестал демонстрировать безукоризненную игру. Всё больше на игре форварда сказывается усталость от часа игры.

Снова пенальти в ворота Левашова! Далер Кузяев отдал мяч на ход Смольникову, которого жёстким ударом по ногам сбил с ног соперник. Арбитр не сомневался ни секунды.

2:1 Дриусси исполнял пенальти, полузащитнику "Зенита", в противоположность Сердару Азмуну, удалось поразить ворота соперника. Питерские снова впереди! Многое удалось доказать Дриусси этим реализованным пенальти своему наставник. Теперь вряд ли рискнёт Сергей Семак оставлять на скамейке запасных игрока с таким потенциалом.

Времени у тульского "Арсенала" ещё достаточно, а вот уверенности в своих силах явно не хватает. Инициатива в матча пока принадлежит футболистам петербургского "Зенита".Неожиданная замена в составе "Зенита" от Сергея Семака! Поле покинул отлично отработавший сегодня Далер Кузяев, уступив место Олегу Шатову.

Статистика ударов по воротам в сегодняшнем матче красноречивая: на счету "Зенита" тринадцать попыток, а тульскому "Арсеналу" удалось пробить только шесть раз.Вот это момент! Лунёв покинул свою позицию, рассчитывая на то, что нападающие "Арсенала" до него не доберутся, и чуть не упустил мяч, неожиданно вылетевший в сторону ворот с центра поля.

Павлу Кукуяну скучать сегодня не приходилось: тридцать три нарушения правил зафиксировал главный арбитр встречи и только три из них были отмечены жёлтой карточкой

На 88 мин Олег Шатов отличился, и счет стал 3:1. Упустили из внимание форвардов "Зенита" гости поля, позволив Шатову опередить всех защитников, принять мяч от Жиркова и головой переправить его в ворота Левашова.Теперь и стремиться вперёд футболисты тульского "Арсенала" не собираются. Шансы на ничейный результат у команды гостей практически нулевые.Две минуты добавил и к основному времени второго тайма Павел Кукуян. А вот и финальный свисток Павла Кукуяна! Игра на "Газпром Арене" окончена!

«Зенит» набирает 20 очков и укрепляет свои позиции в турнирной таблице РПЛ. Не удавалось петербургскому "Зениту" удерживать инициативу в игре на протяжении всех 90 минут матча, но добиться красивого счёта у команды Сергея Семака всё-таки получилось. Три очка заработал "Зенит" и временно поднялся на первое место в турнирной таблице. Поздравляем болельщиков!