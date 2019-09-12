В ходе рабочей поездки в Дагестан Владимир Путин встретился с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Хабиб вместе со своим отцом-тренером приехал в аэропорт, чтобы проводить российского лидера.

Хабиб Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

Путин видел чемпионский бой. Он обнял отца и сына и сказал Нурмагомедову-старшему: "Хочу вас поздравить с победой сына". "Достойный бой, сильный, крепкий боец", - похвалил президент Хабиба.

"Я тебя поздравляю, очень хороший поединок, красивый, честный", — обратился он к чемпиону. По словам Путина, он посмотрел, "хороший удушающий прием, классический удушающий прием", - передает ТАСС. "И на горло ты ему не давил. Правда-правда, я видел, с двух сторон, как положено, сжимал. Все по-честному" - сказал Владимир Путин.