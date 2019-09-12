Владимир Абрамов: Кокорин и Мамаев – свободные агенты, они «вкусные»

17 сентября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев должны выйти на свободу. Знаменитый футбольный агент Владимир Абрамов в интервью еженедельнику «Аргументы недели» весьма высоко оценил перспективы обоих в большом спорте.

«Ситуация для Кокорина и Мамаева самая благоприятная, - сказал в интервью еженедельнику «Аргументы недели» знаменитый футбольный агент Владимир Абрамов. - Они в полном здравии. У них нет лишнего веса. В местах заключения занимались спортом. Вполне способны восстановиться в течение месяца. Они свободные агенты, то есть «вкусные».

У Кокорина ситуация проще. И тренер, и футболисты «Зенита» не отвернулись от него, всегда говорили, что ждут его. Это очень важно для Кокорина. Он все-таки слабоват психологически, мягкий человек. Правда, сейчас клуб действует очень осторожно – хочет заключить сначала вроде краткосрочный договор на относительно небольшую зарплату, но с возможностью пролонгации. Это разумно. Сразу дать ту же зарплату (у него же почти три миллиона выходило)? А если не выйдет на прежний уровень? Но предложишь мало – игрок может и не согласиться. Наверное, надо оговорить: будем сначала платить, к примеру, миллион, но когда восстановишься и станешь игроком основного состава – получишь два. Нужен здравый взвешенный подход. Чтобы не подавить в парне желание трудиться, пробиваться. Хотя ему будет тяжело – в «Зените» ведь нападающих предостаточно. Азмун в прекрасной форме, Дзюба – всеобщий любимец.

Что касается Мамаева, его зовет лично президент Чечни, хочет заполучить Мамаева и президент «Урала». Будут наверняка приглашения и из других клубов. В отличие от Кокорина, у него феноменальная психологическая устойчивость, гнет свое, не смотря ни на что. Лишнего веса – ни грамма, умеет быстро восстанавливается. Через месяц вполне может быть в порядке. Таких футболистов очень мало. Заполучить Мамаева свободным агентом – очень заманчиво. Можно даже дать и большую зарплату, обговорив, что если не будет ее оправдывать – расстаемся.

Мотивация у обоих футболистов – запредельная. Они хотят доказать, что настоящие профессионалы и с ними поступили несправедливо. Хотят и утереть нос кое-кому. Потом ведь многие их поддерживают, не говоря уж о тех, кто сидел. У нас в стране к сидельцам относятся всегда сочувственно. И они, вроде, вели себя достойно и в СИЗО, и в колонии. Короче, все в их руках».