Чемпион по кикбоксингу погиб после уличной драки в Ташкенте
11 сентября 2019, 22:21 [ «Аргументы Недели» ]
Минувшей ночью в Юнусабадском районе Ташкента произошёл конфликт между двумя компаниями мужчин неподалёку от кафе. Отмечается, что оппоненты покинули общественное и продолжили выяснять отношения в Шайхантахурском районе, где началась драка.
В полиции сообщили, что в результате потасовки пострадали три человека, среди них был 23-летний боец ММА Муслимбек Омонов. Спортсмен оказался в тяжёлом состоянии. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но так и не смогли ничего сделать, передаёт РЕН ТВ.
Омонов является семикратным чемпионом Узбекистана по кикбоксингу МС, чемпионом Азии по ММA в весовой категории до 77 кг и чемпион мира по К1 МС.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение".