Чемпион по кикбоксингу погиб после уличной драки в Ташкенте

Минувшей ночью в Юнусабадском районе Ташкента произошёл конфликт между двумя компаниями мужчин неподалёку от кафе. Отмечается, что оппоненты покинули общественное и продолжили выяснять отношения в Шайхантахурском районе, где началась драка.

В полиции сообщили, что в результате потасовки пострадали три человека, среди них был 23-летний боец ММА Муслимбек Омонов. Спортсмен оказался в тяжёлом состоянии. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но так и не смогли ничего сделать, передаёт РЕН ТВ.

Омонов является семикратным чемпионом Узбекистана по кикбоксингу МС, чемпионом Азии по ММA в весовой категории до 77 кг и чемпион мира по К1 МС.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение".