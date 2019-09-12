Хабаровск и китайская провинция Хэйлунцзян будут «дружить спортом»

Китайские спортсмены намерены регулярно посещать Хабаровск, чтобы проводить тренировки в местных спортивных школах.

В администрации Хабаровска прошла встреча с руководителем центра по развитию тяжелой атлетики и единоборств провинции Хэйлунцзян (КНР) господином Ваном Чаншеном. В ходе диалога господин Ван и мэр краевой столицы Сергей Кравчук договорились о спортивном сотрудничестве.

Вместе с руководителем, в Хабаровск из соседней Хэйлунцзян прибыли и спортсмены. В рамках дружеской встречи, они сойдутся в спаррингах с местными атлетами.

Отметим, что на сегодняшний день в краевой столице свыше шести сотен человек занимается в секциях греко-римской и вольной борьбы. 50 из них – обладатели титула мастеров спорта России.