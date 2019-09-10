Россия вырвала победу у Казахстана 1:0

9 сентября 2019 года в Калининграде встретились Россия – Казахстан в матче 6-ого тура отборочного цикла ЧЕ-2020. Главный арбитр поединка - Славко Винчич (Словения). Настроится на игру со сборной Казахстана довольно сложно, в основном из-за того, что это слабая команда.

Казахи никогда не ведут борьбу за высокие места и редко набирают очки в гостевых поединках. Россия и Казахстан встречались дважды в товарищеских матчах, в одном поединке была зафиксирована ничья – 0:0, а в другой игре россияне выиграли со счетом 6:0.

Самой свежей и показательной была недавняя игра в Нур-Султане, когда россияне выиграли со счетом 4:0. Обе дружины подошли к игре в хорошем расположении духа. Россия закрепилась на второй строчке и сильно оторвалась от третьей (на пять очков), которую нынче занимает Казахстан, сыгравший вничью с Кипром на выезде

Игра началась, наша сборная начала активно, высоко прессингует .Сборная России старается на первых минутах наладить контроль над мячом. Неторопливо начали наши футболисты поединок. Сборной Казахстана победа сегодня нужна, подопечные Билека идут на третьем месте в группе, уступают нашей команде 5 баллов.С 10 мин. сборная России устроила настоящий штурм ворот, но пока не хватает завершающего паса для взятия ворот соперника.

Три подряд подачи мы увидели, но пока мячи не долетают до нужных адресатов. Активнее заиграли наши игроки в эти минуты! Стараются ребята доставлять мяч в штрафную площадь, но пока Дзюба без работы. Начинают прощупывать почву футболисты сборной России. Головин не стал долго думать, решил пробить с дальней дистанции. Точности тут не хватило игроку "Монако".

Нашей сборной не хватает изобретательности, мало наигранных неожиданных комбинаций, нет точных ударов с линии штрафной соперника. Активен Черчесов на границе технической зоны. Я думаю, не нравится нашему тренеру, что совсем нет моментов у ворот Непогодова.

Пора угрожать владениям казахстанского голкипера.Сели на свою половину игроки сборной Казахстана, не получается у нашей команды взломать насыщенную оборону соперника. Дзюба пока совсем без мяча,мыслей в атаке нет.

Владение мячом 61% на 39% в пользу россиян.У нас уже первый тайм перевалил через свой экватор, а моментов у ворот Непогодова нет. Ждём остроты от нашей команды. Головин получил мяч перед штрафной площадью, подработал себе под удар и неплохо под перекладину пробил! Непогодов не без проблем смог перебросить мяч на угловой! Хороший эпизод!Так как не получается ничего придумать в штрафной площади, предпочитают наши ребята издали пробивать. В очередной раз получилось выше перекладины Сборная России смотрится активнее, но взломать насыщенную оборону соперника не получается. До Дзюбы мяч пока не доходит, дальние удары цели не достигают. Игроки сборной Казахстана поначалу выбирались в контратаки, но во второй половине тайма в основном работали на разрушение. На этом 1-й тайм завершился.

Во 2-ом тайме продолжились качели, без обострения, очень медленно развиваются атаки, а главное все действия россиян предзказуемы, кроссы с флангов в штрафную соперника проваливаются Опасно! Хороший момент у Головина! С линии штрафной площади пытался он обвести голкипера ударом в дальний угол! В считанных сантиметрах от штанги пролетел снаряд! Вот уже приближается второй тайм к своей середине, взломать оборону никак не получается. Надо уже что ли дальними ударами пробовать, со взломом сегодня не очень.Непогодов! Вот он великолепный момент! Заброс в штрафную площадь, Дзюба выиграл борьбы, отыграл под удар Жиркову, но голкипер ногой отразил мяч после весьма сильного удара! Ионов играл на добивании, но не смог как следует подстроиться!

На 89 мин. после подачи штрафного Марио Фернандес головой забивает гол! Определяющий момент матча, счет 1:0: Головин отлично исполнил штрафной, навесил в центральную зону, где Фернандес выиграл верховую борьбу и отправил мяч головой в створ! Непогодов дотянулся, но спасти уже не смог! Звучит финальный свисток, сборная Россия набирает 15 очков и укрепилась на втором месте с отрывом в 8 очков.