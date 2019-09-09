Гонорар Хабиба Нурмагомедова стал рекордом UFC

Ассоциация UFC опубликовала список гонораров бойцов, которые принимали участие в боях без правил. Россиянин Хабиб Нурмагомедов за свой бой заработал рекордные 6 миллионов долларов.

Точная сумма гонорара за бой составила 6 090 000 долларов. Шесть миллионов были гарантированной выплатой. 50 тысяч долларов Хабибу Нурмагомедову заплатили за лучшее выступление. Плюс к этому 40 тысяч долларов россиянину заплатили за медиамероприятия, в которых он принял участие.

Противнику российского бойца Дастину Пурье UFC заплатила 290 тысяч долларов. Бой состоялся в субботу. Победителем на нем стал Хабиб Нурмагомедов.

Гонорар россиянина стал рекордом в истории UFC. Об этом сообщили специализированные издания. В гонорарном списке заработок россиянина действительно выглядит фантастическим. По сравнению с шестью миллионами Хабиба 290 тысяч Дастина Пурье кажутся небольшой суммой. Вместе с тем, Пурье на втором гонорарном месте. Остальные заработали и того меньше.