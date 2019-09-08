В сети обсуждают наряд Меган Маркл, болевшей в финале US Open за Серену Уильямс

В сети обсуждают наряд британского принца Гарри, герцогини Сассекской Меган Маркл, болевшей в финале US Open за Серену Уильямс. 37-летняя Серена - подруга 37-летней актрисы Меган Маркл.

СМИ выяснили, ради кого Меган Маркл могла поехать в США

Герцогиня Сассекская специально прилетела из Лондона в Нью-Йорк поддержать свою подругу-спортсменку.

Меган Маркл уехала в Америку без мужа и маленького сына.

Хотя у американской теннисистки была такая поддержка, она проиграла сопернице 19 -летней Бьянки Андрееску из Канады.

Знатоки брендов отметили, что Меган Маркл нарядилась на турнил в джинсовое платье-рубашку и кардиган от J. Crew. На супруге британского принца - очки от дизайнера Victoria Beckham, серьги Jennifer Meyer. Несмотря на то, что Маркл оставила дома мужа и сына, она носила фамильные подвески в их честь.

Герцогиня Сассекская надела золотую цепочку с двумя подвесками в виде армейских жетонов. На одной пластине из 14-кратного золота выгравирована букву "А" - в честь сына Арчи, а на второй "Н", в честь супруга (Harry).