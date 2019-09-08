Арбитр Беляев: Распался Союз, и судить высшую начали те, кто работал во второй

В интервью еженедельнику «Аргументы недели» арбитр Всесоюзной категории, почетный судья России Сергей Беляев оценил уровень судейства в российской премьер-лиге как очень низкий.

«Уровень судейства низкий, конечно… А где его взять, этот уровень! – сказал арбитр Сергей Беляев. - Раньше, конечно, у судей было больше практики, должны были только по Москве отсудить за год не меньше 15-ти матчей.

Хотя в высшей лиге, если у меня в месяц было две игры, считалось хорошо, но мы же еще судили и первую лигу, и вторую, и были судьями на линии. Практики было достаточно. У меня были годы, когда отсуживал по 50 матчей! Притом мы еще и работали на основной работе! Не было никаких ВАРов, и двигались гораздо больше. К примеру, при подаче угловых мы выходили на линию ворот, а сейчас судья стоит чуть ли не в центре – смотрит.

Но главное, считаю, неправильно ведется подготовка на сборах. Педагогический состав очень слабый. Хотя там и Бутенко Андрюша (когда-то высшую судил), есть и Алексей Спирин… Но нет таких, каким был Латышев – человек, который вокруг себя объединял. Раньше была коллегия, состояла из представителей 15-ти союзных республик, были разные комиссии – учебно-методическая, квалификационная, просмотровая, техническая… И, конечно, потерян был преподавательский состав за эти годы. Когда распался Союз, ушли союзные республики, закончили ведущие судьи, тот же Бутенко, ушел Французов – председатель московской коллегии. И судить высшую лигу начали те, кто раньше работал во второй! Московских судей почти не осталось. И российскую коллегию судей возглавил вдруг человек из Саранска! Резко понизился уровень судейства. Сейчас есть молодые талантливые ребята, сыновья тех, кого я просматривал в свое время – Лапочкин, Левников… Левникова-старшего, помню, просматривал в Таганроге, тройку ему поставил. Сын - неплохой парень, даже лучше отца, мне кажется… Есть хорошие ребята, но нужны педагоги на сборах. Нас ветеранов отшили, а мы ведь могли бы помогать…

Да судьи совершают ошибки, за одинаковые нарушения то дают карточку, то не дают… Но есть ли коррупция в судействе? Умышленные ли ошибки? Трудно сказать… Вот играли в Ереване сборная Армении и Италии. Там судья явно относился предвзято к армянам. Идет атака, армянина бьют сзади метрах в пяти от штрафной. И он не дает карточки! А перед этим дал совсем необязательную армянам. Потом еще и удалил армянина.

Коррупция? Нет, скорее, политика. Часто иностранные судьи так же предвзято относятся к российским командам. А у нас… Вот был матч «Спартак» - «Зенит» (0:1 – прим.ред.), чуть не подрались игроки во втором тайме. Судил либерал такой из Дмитрова (Виталий Мешков – прим.ред.)… Он даже их не предупредил, хотя удалять надо было! Зато претензий от команд – никаких. Судья понимал, что лидеры играют, удалять – это дисквалификация… А вот если бы судил, к примеру, «Уфу» и «Оренбург», удалил бы! На 200%! То есть разное отношение к командам. Но ведь матч смотрят игроки других команд и, наверняка, смеются. Такое судейство подрывает доверие ко всему судейскому корпусу».