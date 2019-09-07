Даниил Медведев в финале Открытого чемпионата США сыграет 8 сентября с Рафаэлем Надалем

Российский теннисист Даниил Медведев в финале Открытого чемпионата США сыграет в воскресенье, 8 сентября, с испанцем Рафаэлем Надалем. Руководитель Федерации тенниса России (ФТР) ШамильТарпищев считает, что Даниил Медведев может стать "первой ракеткой мира".

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С августа Медведев провел на корте 22 матча, одержав 20 побед.

Россиянин в нынешнем сезоне в седьмой раз сыграет в решающем матче на турнирах АТР. Ранее он победил в финале в Софии и Цинциннати, но уступил в Брисбене, Барселоне, Вашингтоне и Монреале.

По мнению Тарпищева, 23-летний Медведев "реально может стать первой ракеткой мира". "Семь финалов, которые у него есть, — показатель психологической устойчивости. Тактически он играет здорово. Видно, что он еще может прибавить", — цитирует Тарпищева издание "Чемпионат".