Первый тренер Жиркова: Вчера Юра утер нос молодым!

Вчера сборная России в гостях выиграла отборочный матч ЕВРО-2020 у сборной Шотландии (2:1). Мнением об игре Юрия Жиркова (одного из лучших в составе россиян) поделился с еженедельником «Аргументы недели» его первый тренер Валерий Шарапов.

«Юру начали использовать несколько иначе, он больше участвует в атаке. Второй победный гол – это ведь заслуга Юры, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» Валерий Шарапов - первый тренер Юрия Жиркова.

- Почему еще он меньше участвует в разрушении - сзади слева в защите очень прилично выглядит Кудряшов. В матче Юра с Дзюбой хорошо взаимодействовал, смещался в центр, и даже иногда оказывался на острие атаки. Действовал очень разнообразно.

В детстве и по юношам он именно в таком стиле играл у меня – много забивал, делал голевые передачи. Часто забивал так: обведет нескольких человек и ударит - не сильно, но точно. Действовал непредсказуемо, говорил мне: «Иногда и сам не знаю, что сейчас сделаю»… Но сделали из него защитника, может, даже в ущерб его футбольной карьере. Ведь в атаке он больше пользы приносил…

Сейчас Юра в очень приличной форме, играет легко, раскрепощено. Но как ему это далось! К этому сезону готовился очень серьезно, во время отпуска много работал, делал разные процедуры. А было ведь время, когда лечился, жена Инна говорила ему: «Может, закончишь?» Он спрашивал меня: «Валерий Васильевич, что мне делать?» Я отвечал: «Юр, тебе решать, но, мне кажется, ты еще не исчерпал своих возможностей».

И сейчас, посмотрите, его ровесники - Сычев, Билялетдинов, другие, которые вместе с ним в сборной играли - уже давно закончили. А Юра до сих пор играет! В таком возрасте молодым утер нос».

Юре часто доставалось - били его, получал ушибы, ссадины. Но никогда не жаловался - встанет и бежит. И старался всегда обидчику ответить игрой - обыграть его и гол забить. А как его били, когда стал ведущим игроком "Спартака"! Играли с командой из Рязани, Юру свалили, он быстро поднялся и ответил так: четверых обыграл и закатил мяч в ворота.

- В ДЮСШ забивал часто?

- Знаете, он все-таки больше старался играть в пас. С его передач очень много забивалось. А забивал в основном так: обведет нескольких игроков и ударит - не сильно, но точно. Как он забил португальцам - в таком стиле. Обводка у Юры всегда получалась такая… естественная.