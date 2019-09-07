В Челябинске построят новый физкультурный комплекс у стадиона «Сигнал»

Глава Челябинской области проконтролировал ход работ по модернизации стадиона «Сигнал». Алексей Текслер также оценил новое покрытие футбольного поля, которое презентовали сегодня, 7 сентября.

Как сообщает агентство «Полит74», новое поле соответствует всем современным требованиям. Здесь занимаются около 1700 юных спортсменов. Глава региона подчеркнул, что в ближайшее время будет разработана программа по развитию детского футбола на Южном Урале. Рядом со стадионом «Сигнал» будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс.

- Футболисты должны оттачивать сове мастерство круглый год, - подчеркнул Алексей Текслер. - В следующем году на стадионе появится новая беговая дорожка.

Кроме того, по словам министра физической культуры и спорта Челябинской области Леонида Одера, будут отремонтированы трибуны и заменено освещение на стадионе. Планируется, что все работы будут выполнены к 2021 году.

Фото Дмитрия Куткина