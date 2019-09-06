Хабиб Нурмагомедов взвесился перед поединком с Дастином Порье. Пришлось раздеться
6 сентября 2019, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]
Российский боец, чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов прошел положенную процедуру взвешивания перед поединком с американцем Дастином Порье.
Официальное взвешивание состоялось в одном из отелей Абу-Даби 5 сентября вечером. Нурмагомедов уложился в предельные 70,3 килограмма, но ему пришлось раздеться. Но пришлось скинуть шорты. Все решали буквально граммы.
Хабиб Нурмагомедов и его соперник, временный чемпион Дастин Порье, успешно прошли взвешивание перед турниром.
Поединок состоится 7 сентября. Поклонники этого вида спорта считают часы до начала боя Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.
Друзья встречают Хабиба. Он пожал руку каждому. Красавец! Говорит, что чувствует себя отлично. pic.twitter.com/1gBJQtyNhu— Бокс/ММА (@boxing_mma_se) 6 сентября 2019 г.