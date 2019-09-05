Сумо может стать главным видом спорта на Олимпиаде в России

Интересная новость – летняя Олимпиада в 2036 году может пройти во Владивостоке. Угадайте, какой вид спорта там станет главным? Правильно – сумо, и Россия в этих единоборствах очень хороша.

Владивосток примет Игры-2036?

Глава Приморья Олег Кожемяко не исключил, что Владивосток может побороться за право проведения Олимпийских игр в 2036 году. В свою очередь президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков подтвердил, что эта идея хороша, хотя Владивостоку нужно обеспечить всю необходимую спортивную инфраструктуру до заявочного периода 2025 года. Можно претендовать не только на 2036, но и на 2032 год.

Напомним, когда в нашей стране проходили Олимпиады – это 1980 год, когда летние Игры состоялись в Москве с вынесенной регатой в Таллинне, а также 2014 год, когда зимние Игры прошли в Сочи.

Следующие Олимпиады расписаны наперёд. Прошли соревнования в Пханчхане-2018, впереди – Токио-2020, Пекин-2022, Париж-2024, Милан-2026, Лос-Анджелес-2028.

Заметили? Акцент был на Азии, где прошли три Олимпиады подряд, а потом он сместился в Европу и Америку. Великая вероятность, что в 2032 или 2036 году снова возникнет интерес к Азии. Тут Владивосток и пригодится.

А там, из-за близости к Японии, главным действом должно стать сумо. К сожалению, сумо не будет представлено в Токио. Но этот вид спорта имеет колоссальный потенциал для того, чтобы стать олимпийской дисциплиной.

Тысячи спортсменов в России занимаются сумо

«Сегодня сборная России по сумо – лидер мирового рейтинга, - рассказывает президент федерации (ФСР) Роман Илиев. – Наши сумоисты даже превосходят японцев на чемпионатах мира. Так, в 2018 году российская команда выиграла семь золотых наград из десяти. А в апреле на чемпионате Европы в Таллине завоевали ещё 13 золотых медалей.

Когда я вижу такие показатели, то как бизнесмен думаю о том, что если сумо включат в программу Олимпиад, то наша сборная и там будет с медалями. Вы можете называть это хорошим бизнес-планом. Но я бы назвал это любовью к Родине – очень хотел бы услышать российский гимн после нашей победы в сумо на летних Играх.

В прошлом году Международная федерация сумо на сессии МОК была признана на постоянной основе. Это значит, что у сумо есть хорошие шансы войти в программу Олимпийских игр, как это удалось каратэ – другому японскому национальному виду спорта».

«Я верю, что в скором времени мы получим ещё один олимпийский вид спорта, в котором Россия станет лидером и будет собирать золотые медали», - добавляет старший тренер сборной России Юрий Голубовский.

Сейчас в России тысячи людей активно занимаются сумо. Во взрослом чемпионате страны принимают участие 250 человек. Первенство по молодёжи – ещё 300 спортсменов. По младшим возрастам – тоже около 350 детей. И это только те, кто приехал выступать. Есть же группы начальной подготовки, например. Или кто не попал в состав. В целом, этот спорт в России активно развивается.

Россияне снова победили японцев

ФСР планирует проведение самых масштабных соревнований. В 2020 году в Москве пройдёт Кубок мира по сумо, а в 2021-м Россия примет чемпионат Европы по сумо. Но самое интересное для нас, что есть в сумо – это схватка российских и японских борцов.

В июне 2019 года мы уже видели матчевую встречу Россия – Япония в «Лужниках» во время празднования Олимпийского дня. Победили наши спортсмены со счётом 16:9.

А в эти дни во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) прошла красочная презентация сумо, и наша сборная снова победила сумоистов Японии – теперь со счётом 5:2. Встреча состоялась в Российско-японском доме сумо на «Улице Дальнего Востока», где красную ленточку торжественно перерезали чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки, президент НОК Японии – олимпийский чемпион и многократный чемпион мира Ясухиро Ямасито, а также президент ФСР Роман Илиев.

Сборные России и Японии были составлены из четырёх спортсменов и трёх спортсменок. В составе россиян блеснули мастерством чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы в весе до 115 кг Ацамаз Казиев, серебряный призер чемпионата Европы 2019 года в абсолютной категории Заур Караев. У гостей отлично себя проявили чемпионы Японии 2019 года – Кодзи Осанай (до 115 кг) и Атсуши Игараши (свыше 115 кг).

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин посмотрел все поединки сумоистов России и Японии, оценив высокий уровень проведения соревнований и потенциал этого вида спорта. На мероприятии также присутствовал Станислав Поздняков.

Олимпийская мечта есть, она живёт. И если через полтора десятка лет вы увидите, как российский сумоист побеждает во Владивостоке, а на него смотрит весь мир – не удивляйтесь. Мы вам уже сейчас предсказываем, что это может стать реальностью.

Александр ДУБИНИН