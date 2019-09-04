В возрасте 49 лет умер знаменитый биатлонист, трехкратный олимпийский чемпион

В Норвегии на 50-м году жизни умер биатлонист, трёхкратный чемпион Олимпийских игр Хальвард Ханевольд. Спортсмен скоропостижно скончался у себя дома в норвежском городе Аскер.

«Это грустный день для норвежского биатлона. Ханевольд оставался честью биатлонного сообщества», - заявил президент биатлонного союза Норвегии Арне Хортен.

У Хальварда осталась супруга и двое детей. Подробности смерти норвежского биатлониста не раскрываются, передаёт ТАСС. Российские биатлонисты Сергей Чепиков и Антон Шипулин уже выразили соболезнования в связи со смертью норвежского коллеги.