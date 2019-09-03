В сборной только женщины! Странные мужские победы в женском спорте Китая

В Китае Международная спортивная федерация в ближайшее время проведёт проверку китайских спортсменок. На чемпионате страны по лёгкой атлетике судьи заподозрили, что в женской команде оказались якобы мужчины.



Во время интервью сомнительные спортсменки разговаривали голосами с весьма низкими тонами. Для женщин такие голоса не типичны. Помимо этого антропометрические данные указывают на то, что для женской сборной они не подходят: накаченная мускулатура, несвойственное женщинам строение фигуры.



Руководители сборной страны настаивают на том, что спортсменки являются женщинами. На последних соревнованиях в забеге они показали самые высокие результаты. И на ближайший чемпионат мира две «необычные спортсменки» планируют поехать. Некоторое время назад Международная спортивная федерация смогла добиться запрета на участие в соревнованиях девушки Кастер Семени из Южной Африки. Она с детства имела высокий уровень мужских гормонов в организме. Это позволяло ей добиваться высоких результатов на многих международных играх. После того, как спортивная федерация проведёт медицинскую проверку, будет вынесено решение о допуске спортсменок из Китая к играм. По всем официальным бумагам в женской сборной по лёгкой атлетике числятся только женщины.



