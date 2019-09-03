Ковылин: В «Тамбове» мы Жиркова использовали и справа, как «Спартак» Бакаева

В матче «Спартак» - «Зенит» (0:1) единственный гол забил Юрий Жирков. Тренер Владимир Ковылин, у которого полузащитник начинал в тамбовском «Спартаке», считает, что зря Жиркова в ЦСКА загрузили оборонительной работой.

«Я всегда считал, что, когда из него сделали левого защитника, Юрка потерял атакующий потенциал, - заявил еженедельнику «Аргументы недели» тренер Владимир Ковылин, у которого Жирков начинал в тамбовском «Спартаке». - Ведь сместились акценты: сначала сзади отработай, а потом, если силы остались – беги вперед. Играл бы атакующего полузащитника – забил бы гораздо больше, и команде была бы большая помощь. Именно на такой позиции он играл у нас в «Тамбове» - и забивал, и передачи раздавал. Короче, делал результат. В первый полноценный сезон забил десять, а во втором, в 2003-м - 17 мячей! Больше, чем за все пять лет в ЦСКА! Я ведь его и справа ставил, использовал, как сейчас «Спартак» Бакаева – тот тоже левша, смещается в центр и бьет. Так же делал и Юра. Святое дело! Прекрасный ход был тактический. А он потом всю карьеру только слева и бегал, почти вся игра свелась: прошел – навесил. А ведь сильные качества нужно использовать до конца».