Психолог Хигир: Максименко не хватает командного начала, авторитетности

Профессор психологии, автор книги «Психологический анализ в большом футболе» Борис Хигир продолжает по просьбе еженедельника «Аргументы недели» анализ человеческих и профессиональных качеств российских футболистов. На очереди – вратарь «Спартака» Александр Максименко.

Максименко – от латинского «максимум», то есть «величайший». Александр – от греческого «защищать». Он и защищает ворота. Фамилия и имя очень благоприятные. Но родился в год Тигра (1998) – это говорит об эмоциональности. Мартовский (ород. 19 марта) - тоже эмоциональность, чувствительность, психологическая неустойчивость. Но это противопоказано вратарям. Вратарь должен быть хладнокровным, уравновешенным, лучше даже флегматиком. У лучших вратарей именно такой характер. Максименко - ранимый. Если ошибся – сам прекрасно понимает, не надо лишний раз ему напоминать. Ни в коем случае тренер не должен повышать на него голос, Максименко требует деликатного отношения.

Лицо простое. Приятный человек, покладистый, умеет выслушать, врагов не имеет. Прилежный работник. Никогда не халтурит на тренировках. Порой злится на партнеров и справедливо - те поводов дают предостаточно. Но втык никому сделать не способен. А ведь вратарю порой надо это делать – чтобы держать защиту в тонусе. Вратарь должен быть лидером команды. Да, Максименко командует защитниками во время матча, и все-таки ему не хватает командного начала, он недостаточно авторитетен. Это и понятно – Саше только 21 год. И все-таки надо быть посмелее и громче. Нужна не истерическая громкость, а приказная твердая громкость уверенного в себе человека. Почему-то боится играть на выходах – причина в психологии. Не умеет быстро выкинуть из сознания негатив. Три глубокие морщины на лбу – пережил какой-то мощный стресс в жизни. Это отразилось на психике. Ошибки ни на кого не перекладывает.