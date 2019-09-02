Алина Загитова пошла в 11 класс, Евгения Медведева - студентка 4 курса

Знаменитые фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова начали учебу. Олимпийская чемпионка Алина Загитова пошла в 11 класс. Воспитанница тренера Этери Тутберидзе учится в общеобразовательной школе Центра спорта и образования "Самбо-70" в Москве.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Zagitova’s Fanpage ????☘️ (@teamzagitova)2 Сен 2019 в 8:55 PDT

В 9 класс этой школы пошла и Александра Трусова, которая исполняет сложнейшие элементы.

Евгения Медведева - студентка четвертого курса Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Женя поздравила школьников и студентов с Днем знаний и рассказала, как она училась в школе: "В Москве я училась в известной спортивной школе "Самбо-70". Уроки зачастую делала в перерывах между тренировками, либо в своей единственный выходной за неделю. А что касается предметов, то самым любимым была математика".