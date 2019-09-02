Алина Загитова пошла в 11 класс, Евгения Медведева - студентка 4 курса
2 сентября 2019, 23:02 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитые фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова начали учебу. Олимпийская чемпионка Алина Загитова пошла в 11 класс. Воспитанница тренера Этери Тутберидзе учится в общеобразовательной школе Центра спорта и образования "Самбо-70" в Москве.
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В 9 класс этой школы пошла и Александра Трусова, которая исполняет сложнейшие элементы.
Евгения Медведева - студентка четвертого курса Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Женя поздравила школьников и студентов с Днем знаний и рассказала, как она училась в школе: "В Москве я училась в известной спортивной школе "Самбо-70". Уроки зачастую делала в перерывах между тренировками, либо в своей единственный выходной за неделю. А что касается предметов, то самым любимым была математика".
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