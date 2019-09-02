Команда из Германии поучаствовала в турнире по самбо в Крыму

Самый крупный юношеский турнир по самбо в России «Кубок двух морей» ежегодно приглашает в Крым спортсменов из разных стран мира. В конце августа в Керчь приехали самбисты из Германии.

Основатель клуба «SAMBO COMBAT Eisbären Heidenheim e.V.» Евгений Фурман сказал, что с россиянами по-прежнему тяжело конкурировать: «Как руководитель немецкого клуба скажу, что в России иной уровень спортшкол и тренировок. У нас дети тренируются по три раза в неделю, а многие ваши самбисты – по два раза в день. Конечно, наша техника не так совершенна».

Фурман отметил, что уровень проведения «Кубка двух морей» соответствует мировому: «Вот так должен проходить любой чемпионат мира или Европы. Вообще с Вячеславом Петровичем Тимошенко, основателем турнира, мы давно обсуждали участие немецкой команды. Вот и добрались, приехали. В следующем году снова вернемся в Крым. Буду агитировать своих европейских коллег участвовать в «Кубке двух морей».

Самбист Владислав Фурман прокомментировал турнир глазами участника: «Кубок двух морей» мне понравился! Удивился, что у вас борются на четырёх коврах. У нас в Германии максимум три».

Напомним, что в прошлом году полуостров впервые посетила команда из Южной Кореи. Зарубежные спортсмены боролись за медали наряду с российскими самбистами. Руководитель Международного отдела Федерации самбо Кореи Квон Кихун сказал, что их визит в Крым – не политическая история: «Это спорт. А спорт – это мир и дружба».