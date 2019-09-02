Во всем виноват Месси, или Как блудного сына Неймара возвращали в «Барсу»

Специальный корреспондент еженедельника «Аргументы недели» во Франции Василий Комаров вместе с газетой «Экип» подводит итоги так и не состоявшейся продажи Неймара.

Эпопея закончилась: Неймар остается-таки в «ПСЖ». Сегодня «Экип» подвела итоги, рассказала о «закулисье».

Началось все с оплеухи, которую бразилец дал болельщику «Ренн» 27 апреля после поражения в финале Кубка Франции от этого клуба по пенальти (5:6, основное время – 2:2). Тот, недолго думая, накатал заявление в полицию об увечьях – там только посмеялись. Однако шумиха в прессе здорово попортила нервы Неймару. Ему вспомнили все – в частности, обзывали симулянтом.

Решение вернуться в «Барселону» созрело уйти конце мая. Но, вполне вероятно, Неймар перебесился бы, если бы не приятель Месси, который все два парижских года был «на проводе». Аргентинец прислал ему такое письмецо: «Ты нам нужен, чтобы снова победить в Лиге чемпионов!» Он же – Месси – заявил то же самое руководству «Барсы». Получив такого мощного лоббиста, Неймар сообщает руководству «ПСЖ», что хочет уйти. Конечно, все знали о капризности звезды, о том, что у Неймара семь пятниц на неделе, но такой свиньи хозяева «ПСЖ» от него не ожидали. Ведь совсем недавно, в конце марта, папаша (Неймар-старший) говорил, что сынку все нравится, хочет продлить контракт.

Но в частных разговорах Неймар вдруг выложил кучу претензий к Парижу: мол, проект сырой, команда слаба, в чемпионате слишком много беготни, не интересно – конкурентов нет, судьи предвзяты и не защищают его от костоломов, и, наконец, во Франции его никто не любит – ни болельщики, ни СМИ… Очевидно, не очень то по душе Неймару был и реактивный взлет Мбаппе, который в одночасье стал соперником за «Золотой мяч». К тому же эта дурацкая история с девицей Нажилой Триндаде, которая заявила об изнасиловании – руководители «ПСЖ» вместо того, чтобы решительно встать на сторону «насильника», начали делать какие-то заявления о том, как все это портит имидж клуба.

Все лето саудовские хозяева не могут определиться, нужен ли Неймар. С одной стороны он вполне оправдал деньги, которые за него выложили два года назад – пусть провалились в Лиге чемпионов, но клуб здорово раскрутился, отбил свое от рекламы, продажи атрибутики, билетов… С другой стороны, каким-то парень оказался болезненным – постоянно лечится.

Тренер Тухель тоже не спешил определиться позицией: то заявляет, что Неймар – ключевой игрок, без него никуда, то говорит, как его достали все эти склоки и трения бразильца с партнерами.

Наконец, 16 июня клуб заявляет, что готов продать Неймара. Цена вроде – 222 миллиона евро, однако Аль-Хелаифи хочет получить аж триста! 18 июня во France Football появляется интервью с президентом, тот заявляет: «Я хочу, чтобы игроки отдавали всего себя клубу, были патриотами клуба. Те же, кто не хочет, кто не понимает – мы с ними разберемся». И, наконец: «Никто его (то бишь Неймара) не заставлял подписывать контракт».

В начале июля в Бразилии Неймар вдруг узнает от Месси (он там же со сборной участвует в Кубке Америки) неприятную новость – «Барселона» хочет купить Гризманна. Вместо того, чтобы копить деньги на него «родимого». Аргентинец якобы получил сообщение от президента. Вернувшись в Испанию, Месси узнает, что, оказывается, еще в марте с Гризманном было подписано предварительное соглашение. Тем не менее, президент обещает Месси, что купит и Неймара.

Неймар возвращается в «ПСЖ» 15 июля – с недельным опозданием. Когда приезжает на тренировку, спортивный директор Леонардо в присутствии команды делает ему взбучку, мол, незаменимых у нас нет. Начинает с места в карьер: «Буду говорить по-французски. Те, кто не понимает – пусть ходят учат язык на курсы!» Это кирпич в огород Неймара, который по-местному «ни бе, ни ме». Он ошарашен, два года с ним носились, как с писаной торбой, и вдруг услышать такое, и от кого! От своего же – от бразильца!

Неймар отправляется вместе с командой в Азию (23 июля – 3 августа), но в матчах не участвует, тренируется индивидуально, набирает потихоньку форму. Но крайне недоволен и иногда прямо говорит, что «больше так не может» и «хочет вернуться в «Барселону».

Но «Барса» ни мычит, ни телится. Она уже выложила 250 миллионов за Гризмана и Френки де Йонга. «Где деньги, Зин!»

В середине июля «Барселона» предлагает за Неймара 40 миллионов плюс Коутиньо и Ракитича. Леонардо хочет не меньше сотни и двух игроков, но не которые вы хотите, а которые мы выберем. «Барселона» выручает 40 миллионов за Малкома (спасибо, Питер!) и вроде становится платежеспособной. Но продолжает тянуть резину. Тогда «ПСЖ» начинает угрожать, что продаст Неймара «Реалу». Всем ведь известно, что президент Перес давно неравнодушен к бразильцу и прекрасно знаком с его родичами. Он вроде готов выложить за Неймара ту самую сотню плюс трех (!) футболистов: Бейла, Родригеса и Наваса. Хотя Зидан не в восторге от такой сделки, он думает только о том, как заполучить у «Манчестер Юнайтед» Погба. Но Перес успокаивает: денег хватит и на того, и на другого. А в 2020-м даже готов купить у «ПСЖ» Мбаппе. Париж не выказывает заинтересованности.

В середине августа появляется информация, что не прочь купить Неймара и «Ювентус», присовокупив к сумме Паоло Дибалау, на которого давно положил глаз «ПСЖ»…

Еще 13 июля Неймар в интервью Oh my goal сказал, что лучший матч в его карьере – это победа «Барсы» над «ПСЖ» (6:1) в одной восьмой лиги чемпионов в 2017-м. Это смачный плевок в душу парижских фанов. В первом же матче чемпионата 11 августа против «Нима» (3:0), хотя бразилец не играл, «Ультрас» вывешивает на трибунах Парк де Пренс антинеймаровские баннеры,один из них гласит: «Заткнулся бы ты!» Семья Неймара требует от клуба принять меры.

Наконец, сделка с «Барсой» вроде сдвигается с мертвой точки – дважды представители двух клубов встречаются, чтобы обсудить детали – 13 и 27 августа. Звучат разные суммы, разные имена на размен, однако почему-то никто не спрашивает мнение самих этих игроков. А некоторым вдруг руководство заявляет: «Мы рассчитываем на тебя!» Двусмысленная ситуация. И самое главное, где президент Перес? Почему молчит?

Неймар нервничает. И на одной из тренировок даже срывается: чуть было не подрался с одним из молодых. Наконец, две стороны вроде (опять вроде! Все очень неопределенно) останавливаются на варианте: 130 миллионов евро, плюс Ракитич, 19-летний французский защитник Тодибо и Дембеле. Правда, последнего не продают, а отдают в аренду на год. «Неймар» готов увеличить выкуп на 20 миллионов кровных! По рукам? Однако, Дембелене не хочет никуда уходить – даже на год!

За два дня до закрытия трансферного окна Неймар объявляет, что остается в «ПСЖ», по крайней мере на год. Финита ля комедия…