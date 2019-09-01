Разве «Чернов – ван лав» не заслуживает промежуточного лидерства «Ростова» в РПЛ?

После победы в восьмом туре над «Локомотивом» донские футболисты ушли на перерыв в чемпионате, разделяя первую строчку в турнирной таблице с соседом по региону, «Краснодаром», и с «нашим все» российского футбола, «Зенитом».

У КАЖДОГО из тройки лидеров одинаковое количество очков. По 17-ть. По дополнительным показателям на первом месте кубанская команда, на втором – газпромовская, а вот донская только на третьем…

Однако, как считает наш ростовский корреспондент Петр Черненко, именно «Ростов» должен возглавлять турнирную таблицу в ближайшей паузе на сборные, которая продлится две недели. И хотя в регламенте премьер-лиги нет такого критерия при распределении мест для команд с одинаковым количеством очков – «За действие, поднявшее рейтинг российского футбола», теперь его, по мнению донского корреспондента, нужно срочно придумать.

Затем его нужно срочно утвердить. И, главное, потом оперативно внести в регламент.

Назвать это действие можно и нужно: «Чернов – ван лав». Во всяком случае, именно так с легкой руки голкипера ростовчан Бабурина называли в Европе самый просматриваемый фрагмент футбольного матча из российского чемпионата.

Что же касается самого поединка в Черкизове, то вообще, «Ростов» всегда традиционно плохо играл с «Локо». Статистика просто ужасающая. Особенно та ее часть, которая относится к встречам в Москве.

И хотя и прошедшая встреча тоже не была топ-матчем для ростовчан. Это ж вам не победа ж над «Баварией», в конце концов! Но теперь, после того невероятного по зрелищности поединка, вся эта статистика, мягко говоря - ни о чем.

«Ростов» победил. Наверное, это главное. Как там принято говорить - игра забывается, а результат остается? И потомки нынешних ростовских болельщиков вряд ли будут помнить о том, что 30 августа 2019 года с 16.30 до 18.48 по московскому времени почти все игроки ростовской команды провели пусть и не топовый, но классный матч.

А Эльдор Шомуродов еще и возглавил гонку бомбардиров. Сейчас после восьми туров у него 7 голов. И еще, тоже вряд ли кто вспомнит, что Элдор по праву был признан лучшим игроком встречи. И что дело было не только в двух забитых им голах. Но и в том разнообразии возможностей, которые он создавал. Форвард был хорош и в быстрых прорывах, и при подачах с фланга, и в подыгрыше.

Сам же победный для «Ростова» поединок получился не только зрелищным, но и крайне непростым.

В середине второго тайма Карпину, который, кстати, на послематчевой пресс-конференции очень критично отозвался о своих футболистах, даже пришлось перейти на игру в пять защитников.

«Локо» наседал. Один раз команду с берегов Дона спас Бабурин. Один раз выручила перекладина.

Но донские футболисты вытерпели. Перестроились. И в итоге в стане хозяев начался хаос. «Локо» потерял структуру, скатился на навал. И «Ростов» регулярно убегал к воротам в 3-4 игрока и должен был наказывать соперника. Однако с истинно казачьей бесшабашностью раз за разом его прощал.

А потом в матче случился Чернов. Точнее, его подвиг. Его случай.

А еще точнее, случилось то, что заставило всю Европу обратить внимание на встречу «Локо» с «Ростовом». На российский футбол. Просмотр этого фрагмента, повторюсь, побил все предыдущие рекорды просмотров матчей российской премьер-лиги среди журналистов и болельщиков Старого света. За всю историю РПЛ. Даже фрагменты матчей АПЛ, судя по всему, смотрели в минувшую субботу в Европе меньше!

Когда такое было?

И скоро ли повторится?

Для тех, кто вдруг не видел этот эпизод - защитник ростовчан дважды вынес мяч из пустых ворот. Причем во втором случае он, уже лежа на спине, в прыжке прервал удар Джорджевича в упор.

Это было супер-спасение! Тот случай, который, наверняка войдет в историю футбола!

И я абсолютно согласен с авторитетным испанским изданием AS, которое назвало действия Евгения сейвом десятилетия!

Сразу после игры Бабурин как раз и сказал всего одну фразу. Самую точную и, как оказалось, самую пока сочную в чемпионате: «Чернов — ван лав».

Сам же герой сразу после финального свистка максимально скромно отвечал на вопросы, переводя акценты на команду и итоговую победу:

— Ребята поблагодарили, и все. Мы - команда, делаем одно дело.

…Так, в поединке с самым неудобным для себя, согласно статистике, соперником «Ростов» провел лучший на сегодня матч в сезоне. И уходит на двухнедельный перерыв в чемпионате одним из лидеров.

Ну, а «Чернов – ван лав», кроме европейского рекорда по просмотрам, породил еще и огромное количество комментариев. И многие из них, я считаю, дельные.

Кто-то, например, всерьез считает, что Евгений Чернов после случившегося, как честный человек, просто обязан возглавить рекламу презервативов в нашей стране. Спаситель же!









А почему бы и нет, скажите?

Но лично мне понравился вот этот, где есть и про «наше все»: «Российский футбол – это когда бывший вратарь «Зенита» ошибается на выходе и мяч достается бывшему нападающему «Зенита», но бывший защитник «Зенита» чудом спасает ворота».

…Результат, конечно, главное в футболе. И он - остается. Но и игру разве можно забыть? Особенно, когда в ней случаются такие фантастические футбольные подвиги?

Простите меня, конечно, но… Почему бы российской премьер-лиге не поставить на эти две недели «Ростов» официально на первое место? Я всерьез, если кто не понял.

Разве подвиг Чернова того не стоит? Давайте, будем объективны, и разделим троевластие в нашем чемпионате, так сказать, с ростовским акцентом, а?









Правила УЕФА мы тем самым не нарушим. Оно ж, это нынешнее место, будет текущим. Всего на две недели, повторюсь.

Но вдруг после этого шага руководства премьер-лиги таких незабываемых футбольных подвигов в нашем чемпионате станет больше? Вы представляете, какой интересный тогда нас ожидает чемпионат?!

Давайте об этом подумаем...

Черданцев не стал ставить «Ростов» на промежуточное первое место в РПЛ

И пообещал подстричься наголо, если донской клуб станет чемпионом по итогам чемпионата.

Об этом футбольный комментатор и телеведущий сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter.

- Последую примеру коллеги Линекера и пообещаю, что, если "Ростов" станет чемпионом, перед первым эфиром следующего сезона постригусь наголо", - написал Черданцев в Twitter.