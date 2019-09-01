«Зенит» одержал очень важную победу над «Спартаком» 1:0

Сегодня, 1 сентября 2019 года в Тушино, на стадионе «Открытие Арена» сойдутся в матче Спартак — Зенит принципиальные соперники по российскому чемпионату. Арбитр поединка Виталий Мешков (Дмитров).

«Урал» терпит поражение от «Краснодара» 2:4

Их встреча уже в 8 туре ожидается с большим нетерпением, и можно быть уверенным в том, что когда играют Спартак — Зенит трибуны стадиона будут заполнены фанатами московского Спартака. Ну, и конечно же, гостевой сектор вряд ли останется пустым в этот вечер. Поединок станет центральным во всём 8 туре.

Очные встречи «Спартака» и «Зенита» всегда трудно прогнозируемы. В 5-ти последних игр команд: у «красно-белых» 3 победы, у питерцев только одна и ещё одна встреча завершилась вничью. Что касается прошлого сезона, то в обоих кругах чемпионата были зафиксированы ничейные результаты

Игра началась, зенитовцы пытаются играть высокий прессинг, сегодня у команд больше пространства, эти коллективы проповедуют атакующий футбол.Выиграл верх на чужой половине поля Дзюба и головой сбросил на Азмуна, который прострелил в штрафную в одно касание, но сферу перехватил Джикия.Прямой ногой вперед шипами сыграл в ногу сопернику Гулиев. судья посовещался с ассистентами, после чего показал желтую карточку.Пробивал головой Иванович с угла вратарской после подачи с угла поля от Азмуна, но мяч полетел немного выше перекладины. Выиграл подбор у штрафной соперника Ларссон и пробил метров с двадцати, но от ноги защитника мяч полетел в руки Лунёву. Зацепился за мяч Ригони в штрафной соперника и покатил поперек на Дзюбу, который пробил в касание, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.Откровенно сбивал в центре поля соперника Айртон. За срыв перспективной атаки получил желтую карточку игрок "Спартака".У зенитовцев много ошибок в передаче мяча и «Спартак» заработал опасный стандарт, но эффективно реализовать не смогли

Зелимхан Бакаев! Неудачно вынес мяч кулаком Лунёв точно на ногу Бакаеву, который прошел в штрафную и низом пробил по воротам. Мяч рикошетом от ноги Лунёва полетел точно под перекладину.Судья сначала засчитал гол, но после просмотра видеоповтора изменил свое решение. Рукой подыграл себе Бакаев, нет гола.

На 41 мин. после подачи углового мяч попадает к Юрию Жиркову и тот нанес из-за штрафной невероятный по красоте гол. Подобрал он мяч после подачи с угла поля на дальнем углу штрафной площади, выдержал паузу и стрельнул точно в дальнюю девятку, не оставив шансов для Максименко. Счет открыт, 0:1, повели питерские. Арбитр остановил игру, отправив команды на перерыв. После первого тайма побеждают петербуржцы!

Во 2-ом тайме у зенитовцев замена: вместо Ригони вышел Александр Ерохин и «Зенит» усиливает нападение Вывеска «Спартак» — «Зенит» всегда центральная, в каком бы туре ни проходила встреча. 1 сентября битве двух столиц добавляет интриги тот факт, что оба клуба после семи туров входят в пятерку лидеров чемпионата России сезона-2019/2020. Команды набрали по 14 очков, у них всего по одному поражению в пассиве, в целом они подходят к личной встрече в равном состоянии.

Получил в очередной раз по ногам на фланге Дзюба. Это Айртон сыграл не по правилам. Штрафной удар будет в распоряжении гостей, но не смогли его использовать. Зенитовцам нельзя вжиматься к своей штрафной, необходимо перестроить игру питерцам в центре поля.

Подал с угла поля Дуглас на линию вратарской, где пробил головой Дзюба, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.Отлично вырезал Жирков на линию штрафной, куда ворвался Азмун и пробил по воротам, но этот выстрел принял на себя Жиго.Выскакивал на ворота соперника Оздоев после разрезного паса от Дзюбы, но вовремя вернулся в оборону Жиго и вынес мяч в подкате. Осталось играть сегодня командам четыре минуты. Именно столько времени компенсировал судья. Поймали соперника на контратаке гости. Вырезал Кузяев в штрафную, куда ворвался Оздоев и пробил низом между ног голкиперу, но смог сложится Максименко и спас свою команду.

Звучит финальный свисток арбитра, фиксирующий очень важную психологическую победу зенитовцев, которые укрепляют свои позиции в турнирной таблице РПЛ.