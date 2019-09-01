//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт 13+

«Урал» терпит поражение от «Краснодара» 2:4

1 сентября 2019, 16:54 [«Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

«Урал» терпит поражение от «Краснодара» 2:4
фото: Alexander Kulebyakin / globallookpress.com

Сегодня, 1-го сентября, на стадионе «Екатеринбург Арена» состоялся матч восьмого тура чемпионата России «Урал» – «Краснодар». Арбитр встречи Алексей Сухой (Люберцы). Несмотря на очевидное преимущество команды Мурада Мусаева на предстоящий матч, интрига, пусть и минимальная, присутствует. Коллектив Дмитрия Парфенова отличается результативностью и непредсказуемостью, на своей территории «шмели» способны ужалить любого соперника. «Краснодар» всего лишь в группе команд, имеющих по итогам семи туров 14 очков на балансе. Традиционно отмечаем хорошую игру краснодарцев на чужих стадионах, в прошлом сезоне Премьер-Лиги 2018/19 «черно-зеленые» не только забили больше всех на выезде, но и стали самой надежной командой элитного дивизиона.

«Локомотив» уступил «Ростову» 1:2

«Локомотив» уступил «Ростову» 1:2

Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Многие считают, что "Краснодар" в этот воскресный день потеряет очки в Екатеринбурге. После провального матча в Лиге чемпионов повод так думать есть, но не нужно забывать, что "Урал" также показывает далеко не самую стабильную игру, а поэтому результат данной встречи может быть абсолютно любым. Краснодар с первых мин. пошел в позиционную атаку Петров с правого фланга попытался выполнить передачу на правый угол штрафной площади, но Сергей слишком сильно вывернул стопу, мяч в итоге полетел практически по прямой к лицевой линии, догнать его Вандерсон никак не мог. Вандерсон и Ари попытались разыграть между собой небольшую комбинацию на правом фланге, но Ари накрыл Бумаль и выбил мяч в аут. Угловой у ворот "Урала". Петров выполнил подачу в центр штрафной площади, далее последовала скидка к линии вратарской на Ари, Годзюр прочитал эпизод и спокойно перехватил мяч при игре на выходе. Спайич попал под прессинг на левом фланге у своей штрафной площади, но Урош сыграл грамотно и выбил мяч в аут с касанием от Панюкова. Мяч останется у "Краснодара". Если судить по началу матча трудно согласиться аналитиками футбола, которые считают, что в борьбе с греческим «Олимпиакосом» команда Мурада Мусаева оставила много нервной энергии, хотя понятно, что главный источник интриги видится не здесь, а в психологии. Сегодня «Краснодар» и «Урал» находятся на разных эмоциональных полюсах. В целом в среднем темпе проходит пока игра, а фолы конечно же никак не способствуют увеличению скоростей.

Могла у "Урала" пройти сейчас довольно опасная контратака, но Бумаль в центре поля не смог принять довольно хорошую передачу от Бикфалви. Бумаль в центре поля нарушил правила против Де Вильена. Быстро разыграть стандарт игрокам "Краснодара" не удалось. Де Вильена и Бумаль при этом успели немного поговорить между собой на повышенных тонах.

С 2013 года «оранжево-черные» и «черно-зеленые» сыграли двенадцать матчей в рамках Премьер-Лиги. Заметное преимущество на стороне «быков», «Краснодар» выиграл шесть встреч. В активе «Урала» две победы, четыре поединка завершились вничью.

Олссон у штрафной площади отыгрался с Ари, но Кристоффер передержал мяч, что в итоге не позволило ему завершить момент ударом по воротам, защитники "Урала" в итоге вновь помогли Годзюру сыграть на выходе и забрать мяч. Игроки "Краснодара" пока значительно больше времени проводят с мячом, но толку от этого не особо и много.

На 20 мин. Олссон выполнил передачу к линии штрафной площади на Вандерсона, Вандерсон обыграл пару соперников и отдал мяч Ари, Ари в свою очередь выполнил последующую передачу в центр штрафной площади, а Скопинцев в падении отправил мяч в угол ворот, Годзюр даже не прыгнул, счет открыт 0:1 повели «быки».

Не долго радовались гости, на 23 мин. Угловой игроки "Урала" разыграли не самым лучшим образом, но при этом и "Краснодар" никак не мог вывести мяч со своей половины поля. В итоге Димитров с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бавин оказался совсем один, что позволило Юрию головой точно пробить в левый угол ворот, Сафонов был бессилен и счет стал равным 1:1 Крайне быстро смог "Урал" забить ответный мяч, что же, первый тайм у нас уже точно получился далеко не самым скучным. Из глубины поля последовала передача к штрафной площади "Краснодара" на ход Панюкову, Андрей не самый быстрый, а поэтому защитники "Краснодара" успели поставить форварду "Урала" корпус, что позволило Сафонову спокойно сыграть на выходе и забрать мяч в руки.

Спайич выполнил плохую передачу назад, мяч полетел в створ ворот, Сафонов при этом был больше у правой штанги, Матвею пришлось прыгать ногами вперёд на мяч, благо Панюков не шёл в прессинг.

На 40 мин. «быки» снова выходят вперёд, Ари забивает гол и счет становиться 1:2: очень долго "Урал" не мог выйти из-под прессинга "Краснодара". Получилось так, что Камболов у штрафной площади выиграл борьбу за мяч и сбросил его на Ари, бразилец уже в штрафной площади отыгрался с Олссоном, а затем пробил точно в левый угол ворот, Годзюр вновь не стал прыгать за мячом, он уже никак не мог помочь своей команде. Очень большие провалы случаются сегодня в обороне у "Урала", с таким отношением к игре набрать очки сегодня команде из Екатеринбурга будет крайне трудно. Де Вильена с дальней дистанции вновь решил пробить по воротам, в очередной раз попытка у него вышла крайне скверной. Одну минуту добавил Алексей Сухой к основному времени первого тайма. Звучит свисток на перерыв.

По итогам первого тайма "Краснодар" на выезде пока переигрывает "Урал" 2:1. Все мячи "быки" забили абсолютно заслуженно. "Урал" сегодня крайне плохо действует в обороне, если так продолжится и во втором тайме, "Краснодар" наверняка забьёт ещё. "Уралу" при таком счёте нужно и добавлять в атаке, как команда Дмитрия Парфёнова будет всё менять после перерыва, совершенно непонятно.

Во 2-ом тайме в составе "Урала" произошла замена после перерыва. Вместо Андрея Панюкова на поле вышел Владимир Ильин. Кулаков с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Фьолусон головой неудачно выбил мяч к линии штрафной площади, подбор был за Бикфалви, который в касание пробил в правый угол ворот, мяч не пошёл в створ на счастье "Краснодара». Постепенно "Краснодар" отводит игру к центру поля, понятное дело, что при таком счёте играть от обороны "быки" не будут.

Бикфалви дёрнул мышцу в борьбе с Фьолусоном в штрафной площади "Краснодара", поиграл немного после этого Эрик, но сейчас показал, что ему нужна замена. В составе "Урала" произошла замена. Вместо Эрика Бикфалви на поле вышел Отман Эль Кабир.

На 69 мин. Хозяева поля сравнивают счёт 2:2. Эль Кабир получил мяч на левом фланге от Меркулова, а затем Отман вошёл в штрафную площадь, убрал Петрова и здорово пробил в правый угол ворот, Сафонов прыгнул за мячом, но никак Матвей спасти "Краснодар" не мог.

Первую игру в чемпионате России в этом сезоне после травмы проводит Эль Кабир. Выход на замену получился крайне удачным для Отмана, а ведь его выходу на поле способствовала травма Бикфалви.

Игроки "Краснодара" перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля им пройти пока никак не удаётся. Под конец матча из-за усталости у нас вновь стало куда больше мелких фолов, и игра рассыпалась на эпизоды Камболов из глубины поля выполнил заброс на ход Игнатьеву, Годзюр выскочил за пределы штрафной площади, но до мяча не добрался, Игнатьев в касание при этом пробил по воротам, мяч полетел слабо и даже не в створ.

На 80 мин. Игнатьев с левого фланга ворвался в штрафную площадь, а затем пробил в ближний угол ворот, мяч попал в штангу, но отскочил в центр штрафной площади, где отскок удачно подкараулил Уткин, а Даниил из выгодной позиции уже спокойно поразил пустые ворота. И счет становиться 2:3 в пользу «быков».

На 84 мин Уткин на правом фланге выполнил передачу на Вандерсона, Вандерсон далее вошёл в штрафную площадь и с правого угла мощно пробил в ближнюю девятку, Годзюр в прыжке не смог потащить мяч и счёт увеличился до 2:4 в пользу тех же «быков». Удалось под конец матча "Краснодару" совершить рывок и забить два гола подряд, теперь "быки" такую победу уже отдавать не имеют права. Игроки "Краснодара" продолжают уверенно контролировать мяч в центре поля, спокойно "быки" ведут этот матч к победе. Три минуты добавил Алексей Сухой к основному времени матча. Звучит финальный свисток.  «Краснодар» добился убедительной победы и укрепил свои позиции в турнирной таблице РПЛ.

 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

//Новости МирТесен

//В мире

Коломойский рассказал, что обсуждал дефолт с Зеленским

Коломойский рассказал, что обсуждал дефолт с Зеленским

Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, как год назад обсуждал с нынешним президентом страны Владимиром Зеленским возможность дефолта. По словам олигарха, глава государства осознаёт лежащую на нём ответственность.

//Политика

Россия на месяц становится председателем в Совбезе ООН

Россия на месяц становится председателем в Совбезе ООН

В сентябре председательство в Совете безопасности ООН переходит России. Отмечается, что на текущий месяц запланировано достаточно много мероприятий по линии Совета. Об этом рассказал первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский.

//В мире

Зеленский: МИД не хотел допустить разговора с Путиным

Зеленский: МИД не хотел допустить разговора с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сформированное при Петре Порошенко Министерство иностранных дел создавало препятствия для встречи главы государства с российским лидером Владимиром Путиным.

//Экономика

Швеция может ввести налог для банков из-за России

Швеция может ввести налог для банков из-за России

Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков. Согласно источнику, данные действия рассматриваются из - за "наращивания военного присутствия России в Балтийском море".

//Здоровье

Названы ранние признаки диабета, которые можно спутать с симптомами других болезней

Названы ранние признаки диабета, которые можно спутать с симптомами других болезней

Эксперты из The Global Diabetes Community назвали ранние симптомы диабета, которые люди могут спутать с признаками менее опасных болезней. Специалисты призывают обратить внимание на восемь факторов.

//Новости СМИ2

//Здоровье

Ученые создали новейший препарат для борьбы с ВИЧ

Ученые создали новейший препарат для борьбы с ВИЧ

Научная группа из школы медицины Маунт-Синай создала новый инновационный препарат против ВИЧ. По словам учёных, вакцина способствует вырабатыванию антител в организме. Сейчас готовится набор добровольцев.

//Шоу-бизнес

Лиза Галкина захотела сделать красивую прическу мамочке

Лиза Галкина захотела сделать красивую прическу мамочке

Дочка звёздных супругов Лиза Галкина решила попробовать себя в роли личного стилиста Аллы Пугачёвой. Маленькая девочка осмелилась изменить образ Примадонны, сделав новую причёску.

//Шоу-бизнес

Полина Гагарина показала идеальную фигуру в остромодном наряде с велосипедками

Полина Гагарина показала идеальную фигуру в остромодном наряде с велосипедками

Популярная российская певица Полина Гагарина продемонстрировала идеальную фигуру в остромодном наряде с велосипедками. Фотографию, которая очень понравилась фанатам, артистка опубликовала накануне.

//Шоу-бизнес

60-летний Александр Малинин восхитил поклонников своей физической формой

60-летний Александр Малинин восхитил поклонников своей физической формой

Знаменитый российский певец Александр Малинин поразил поклонников своей прекрасной физической формой. В ноябре текущего года артисту исполнится 61 год, однако мало кто мог бы дать ему этот возраст.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Общество

Беслан могут сделать символом счастливого детства

Беслан могут сделать символом счастливого детства

В Северной Осетии пострадавшие во время теракта 1 сентября 2004 года в Беслане предложили сделать город символом счастливого детства. О задумке рассказала возглавляющая комитет «Матери Беслана» Сусанна Дудиева.

//Армия

В Госдуме прокомментировали новые правила призыва в армию

В Госдуме прокомментировали новые правила призыва в армию

В Госдуме первый заместитель председателя комитета по обороне Александр Шерин прокомментировал новые изменения в правилах призыва в армию, касающиеся отсрочки или освобождения от воинской службы.

//В мире

Главе МИД Латвии напомнили о его советском прошлом

Главе МИД Латвии напомнили о его советском прошлом

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков раскритиковал заявление министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича о том, что Прибалтика никогда не входила в состав СССР, а была просто оккупация.

//В мире

В Латвии подорожала скорая помощь

В Латвии подорожала скорая помощь

Правительство Латвии одобрило поправки к прейскуранту СНМП. Изменения произведены в соответствии с фактическими расходами на сегодняшний день, и они в основном относятся к учреждениям и предприятиям.

//Происшествия

Легковушка снесла двух пешеходов и врезалась в столб

Легковушка снесла двух пешеходов и врезалась в столб

В воскресенье, 1 сентября, в Санкт-Петербурге в Выборгском районе на пересечении улиц Николая Рублева и Федора Абрамова иномарка вылетела на тротуар и наехала на пешеходов.

//Спорт

«Урал» терпит поражение от «Краснодара» 2:4

«Урал» терпит поражение от «Краснодара» 2:4

Сегодня состоялся матч чемпионата России «Урал» – «Краснодар». Коллектив Дмитрия Парфенова отличается результативностью и непредсказуемостью, на своей территории «шмели» способны ужалить любого соперника.

//Происшествия

Три мальчика пострадали на аттракционе в парке в центре Москвы

Три мальчика пострадали на аттракционе в парке в центре Москвы

В воскресенье, 1 сентября, в Москве на детской площадке в Делегатском парке пострадали два мальчика. Отмечается, что во время игры школьники получили травмы.

//Шоу-бизнес

Наргиз извинилась перед Валерией за «телочку в туфлях»

Наргиз извинилась перед Валерией за «телочку в туфлях»

Певица Наргиз в социальной сети опубликовала пост, в котором извинилась перед Валерией за свою «бестактную оговорку». По словам Закировой, она неверно высказалась, из-за чего могло создаться впечатление, что она плохо относится к певице.

//Политика

Башар Асад отправил брата под арест после постов его сына про роскошную жизнь

Башар Асад отправил брата под арест после постов его сына про роскошную жизнь

Двоюродный брат Башара Асада магнат Рами Махлуф оказался под арестом. Как сообщают местные СМИ, это произошло после публикаций сына бизнесмена в социальных сетях, в которых он хвастался шикарной жизнью.

//В мире

Папа Римский опоздал на проповедь, застряв в лифте

Папа Римский опоздал на проповедь, застряв в лифте

Пожарные вызволили главу католической церкви Франциска. Он застрял в лифте.Только потом его смогли достать оттуда пожарные. Об этом сообщило агентство Reuters.

//Политика

Зеленский признался, что после выборов стал политическим "подкаблучником"

Зеленский признался, что после выборов стал политическим "подкаблучником"

Президент Украины назвал своего главного советника, с кем он обязательно советуется по сложным вопросам. Им оказалась его собственная жена. Об этом сообщают украинские СМИ.

//В мире

Дуда: Германия должна заплатить за ущерб от Второй мировой войны

Дуда: Германия должна заплатить за ущерб от Второй мировой войны

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава намерена просить Берлин возместить ущерб, нанесенный Второй мировой войной. По его словам, в скором времени они потребуют репарации от Германии.

//Шоу-бизнес

Рудковская и Плющенко не станут отдавать сына в школу

Рудковская и Плющенко не станут отдавать сына в школу

Российский продюсер Яна Рудковская рассказала, что её шестилетний сын Саша не будет ходить в школу. У ребёнка много времени уходит на тренировки по фигурному катанию.

//Шоу-бизнес

Бузова в оранжевом топе порадовала поклонников танцем

Бузова в оранжевом топе порадовала поклонников танцем

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с поклонниками видео, на кадрах которого знаменитость танцует около автомобиля с подругой под зажигательный трек.

//В мире

Зеленский рассказал, что считает своим главным достижением на президентском посту

Зеленский рассказал, что считает своим главным достижением на президентском посту

Президент Украины Владимир Зеленский, анализируя первые 100 дней на посту главы государства, рассказал, что считает своим основным достижением в этой должности.

//В мире

У Зеленского передумали съезжать с Банковой

У Зеленского передумали съезжать с Банковой

Зеленский не сможет выполнить одно из своих предвыборных обещаний, которое было символом отказа от системы власти его предшественников. Переезд администрации в другое здание откладывается и может вовсе не состояться. Об этом сообщают украинские СМИ.

//В мире

Президент Польши: мир вынес мало уроков из Второй мировой войны

Президент Польши: мир вынес мало уроков из Второй мировой войны

Президент Польши Анджей Дуда днем в воскресенье, 1 сентября, заявил, что мир вынес мало уроков из Второй мировой войны. Об этом политик заявил сегодня на торжественной церемонии в Варшаве.

//Политика

Захарова оценила "современный критерий" отбора стран на годовщину войны

Захарова оценила "современный критерий" отбора стран на годовщину войны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщение о причине Польши не приглашать Россию на 80-ю годовщину с начала Второй мировой войны. Дипломата возмутил отбор стран по "современному критерию".

//Новости партнеров

//В мире

Украинские депутаты устроили "бои за бюджет"

Украинские депутаты устроили "бои за бюджет"

Стало известно о драке украинских депутатов в городе Южноукраинск в Николаевской области. Конфликт произошёл между депутатами городского совета Виктором Бабичем и Александром Курдасовым.

//Происшествия

На северо-западе Москвы мотоцикл врезался в столб, двое пострадавших

На северо-западе Москвы мотоцикл врезался в столб, двое пострадавших

Мотоцикл врезался в фонарный столб в столичном районе Строгино. Согласно последней информации пресс-службы управления ГИБДД РФ по городу, в результате данной аварии пострадали два человека.

//В мире

Зеленский не собирается выпрашивать деньги у США

Зеленский не собирается выпрашивать деньги у США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается стоять с "протянутой рукой" перед Соединёнными Штатами. По его словам, Украина должна быть сильной и независимой страной.

//В мире

Лукашенко пообещал в день рождения купить себе телочку за свои деньги

Лукашенко пообещал в день рождения купить себе телочку за свои деньги

В свой день рождения президент Белоруссии решил купить себе корову. Видео распространили белорусские СМИ. Забавный эпизод произошел во время встречи с производителями сельскохозяйственной продукции.

//Происшествия

На Урале найдены восемь туристов, которые ранее потерялись в национальном парке

На Урале найдены восемь туристов, которые ранее потерялись в национальном парке

Спасателям удалось найти группу из восьми туристов, которые ранее потерялись в национальном парке Зюраткуль, расположенном в Челябинской области. Данную информацию предоставили в МЧС России.

//Происшествия

Школьница получила травму головы, упав с качелей в парке на севере Москвы

Школьница получила травму головы, упав с качелей в парке на севере Москвы

В воскресенье, 1 сентября, 9 - летняя девочка упала с качелей на детской площадке на севере Москвы. Отмечается, что инцидент произошёл во время празднования Дня знаний в парке Северное Тушино.

//Новости СМИ2

//Политика

Удар США по Идлибу ставит под угрозу режим прекращения огня, заявил российский сенатор

Удар США по Идлибу ставит под угрозу режим прекращения огня, заявил российский сенатор

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отреагировал на сообщение о нанесении США авиаудара в сирийской провинции Идлиб. По его словам, такие действия угрожают сохранению режима прекращения огня "в зоне конфликта".

//В мире

МИД России: Советский Союз спас европейскую демократию от уничтожения

МИД России: Советский Союз спас европейскую демократию от уничтожения

В Министерстве иностранных дел РФ в воскресенье, 1 сентября, заявили, что именно Советский Союз в середине прошлого века разгромил нацизм, освободил Европу и спас европейскую демократию от уничтожения.

//Общество

Сенатор Мархаев обещает подать в суд после новости о его нападении на журналиста

Сенатор Мархаев обещает подать в суд после новости о его нападении на журналиста

Конфликт между сенатором и телевизионщиком может обернуться встречной работой силовиков по заявлениям обеих сторон. Телевизионщики обратились в следственный комитет. Парламентарий пригрозил прокуратурой. Конфликт произошел в минувшую субботу, 31 августа. Об этом сообщил Рен ТВ.

//Шоу-бизнес

Постройневшая Ирина Дубцова показала фигуру в леопардовом купальнике

Постройневшая Ирина Дубцова показала фигуру в леопардовом купальнике

Известная российская певица Ирина Дубцова поделилась с поклонниками яркой фотографией из отпуска. Знаменитость решила таким способом отметить последний день лета.

//В мире

Ураган "Дориан" сегодня может обрушиться на Багамы

Ураган "Дориан" сегодня может обрушиться на Багамы

Ураган "Дориан", который ранее сформировался в Атлантическом океане, может в течение сегодняшнего дня достичь побережья Багамских островов, считают в Национальном центре по наблюдению за ураганами США.

//В мире

В Госдуме прокомментировали заявление властей Польши о России и Второй мировой войне

В Госдуме прокомментировали заявление властей Польши о России и Второй мировой войне

Зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий оценил слова замглавы МИД Польши Шимона Шинковского вель Сенка о России и Второй мировой войне.

//Новости МирТесен

//Происшествия

В Казани на распродаже кроссовок началась массовая драка

В Казани на распродаже кроссовок началась массовая драка

Открытие сезона продаж новой коллекции обуви закончилось массовой дракой между двумя группами молодежи в столице Татарстана. Об этом сообщают местные СМИ.

//Общество

Эксперты рассказали, чем грозит некорректное использование туристами шенгенских виз

Эксперты рассказали, чем грозит некорректное использование туристами шенгенских виз

Около 17 процентов путешественников, получив шенгенскую визу, не въезжают в государство, которое выдало данный документ. Специалисты изучили вопрос и рассказали, чем могут грозить подобные действия.

//Происшествия

Убивший двухмесячную дочку мужчина просто хотел ей помочь

Убивший двухмесячную дочку мужчина просто хотел ей помочь

Саратовец, подозреваемый в убийстве двухмесячной дочери с патологией, объяснил причину своего поступка. По его словам, изначально он не хотел убивать новорожденную девочку.

//Происшествия

Более чем на четыре часа задержали семь рейсов из Внуково

Более чем на четыре часа задержали семь рейсов из Внуково

С утра субботы по утро воскресенья семь рейсов из московского аэропорта Внуково были задержаны более чем на четыре часа. Соответствующую информацию предоставили в столичном управлении Роспотребнадзора.

//Общество

Наталья Поклонская поделилась впечатлениями от встречи колымского землячества в Москве

Наталья Поклонская поделилась впечатлениями от встречи колымского землячества в Москве

31 августа колымское землячество провело встречу у Большого театра. На вечер была приглашена депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская. Своими впечатлениями она поделилась в своем Telegram-канале.

//В мире

Мужчина с шампуром атаковал людей у метро во Франции

Мужчина с шампуром атаковал людей у метро во Франции

На юго-востоке Франции вооруженный ножом и шампуром мужчина напал на прохожих у метро. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате атаки смертельные ранения получил один человек.

//Происшествия

Страшное ДТП произошло под Нижним Новгородом

Страшное ДТП произошло под Нижним Новгородом

В воскресенье, 1 сентября, в Кстовском районе Нижегородской области около села Запрудное произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. В результате происшествия погибли три человека.

//Спорт

В возрасте 23 лет от остановки сердца скончалась российская футболистка

В возрасте 23 лет от остановки сердца скончалась российская футболистка

В воскресенье, 1 сентября, стало известно о кончине российской футболистки, игравшей в клубе "Подольчанка", Полины Кобзевой. Согласно последней информации источников, спортсменке было 23 года.

//Спорт

Психолог Гущин: Инстинкт киллера для футбольного бомбардира важнее техники

Психолог Гущин: Инстинкт киллера для футбольного бомбардира важнее техники

Доктор медицинских наук, специалист в области спортивной психологии Вадим Гущин в интервью еженедельнику «Аргументы недели» рассуждает о том, какими качествами должен обладать настоящий футбольный бомбардир.

//Шоу-бизнес

51-летняя певица Валерия показала стройные ноги в ярко-желтых брюках

51-летняя певица Валерия показала стройные ноги в ярко-желтых брюках

Известная российская певица Валерия в минувшую субботу, 31 августа, продемонстрировала идеальные ноги в очень ярком наряде. На новой фотографии знаменитость позирует в ярко-желтых узких брюках.

//Происшествия

В Гатчинском районе Ленобласти мужчина ограбил свою бывшую сожительницу

В Гатчинском районе Ленобласти мужчина ограбил свою бывшую сожительницу

Гатчинские сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже. Согласно последним данным, с заявлением к правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что на нее напал бывший сожитель.

//Происшествия

В ходе ДТП с участием грузовика на Ставрополье пострадали четыре человека

В ходе ДТП с участием грузовика на Ставрополье пострадали четыре человека

На Ставрополье в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика пострадали четыре человека. Об этом сообщил официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Лиза Галкина захотела сделать красивую прическу мамочке
2

К сложнейшим поискам отца и дочери приступили хабаровские спасатели
3

Постройневшая Ирина Дубцова показала фигуру в леопардовом купальнике
4

Пригожин подозревает, что у Кикабидзе, критикующего российскую политику, начался старческий маразм
5

В возрасте 23 лет от остановки сердца скончалась российская футболистка

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры