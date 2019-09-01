«Урал» терпит поражение от «Краснодара» 2:4

Сегодня, 1-го сентября, на стадионе «Екатеринбург Арена» состоялся матч восьмого тура чемпионата России «Урал» – «Краснодар». Арбитр встречи Алексей Сухой (Люберцы). Несмотря на очевидное преимущество команды Мурада Мусаева на предстоящий матч, интрига, пусть и минимальная, присутствует. Коллектив Дмитрия Парфенова отличается результативностью и непредсказуемостью, на своей территории «шмели» способны ужалить любого соперника. «Краснодар» всего лишь в группе команд, имеющих по итогам семи туров 14 очков на балансе. Традиционно отмечаем хорошую игру краснодарцев на чужих стадионах, в прошлом сезоне Премьер-Лиги 2018/19 «черно-зеленые» не только забили больше всех на выезде, но и стали самой надежной командой элитного дивизиона.

Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Многие считают, что "Краснодар" в этот воскресный день потеряет очки в Екатеринбурге. После провального матча в Лиге чемпионов повод так думать есть, но не нужно забывать, что "Урал" также показывает далеко не самую стабильную игру, а поэтому результат данной встречи может быть абсолютно любым. Краснодар с первых мин. пошел в позиционную атаку Петров с правого фланга попытался выполнить передачу на правый угол штрафной площади, но Сергей слишком сильно вывернул стопу, мяч в итоге полетел практически по прямой к лицевой линии, догнать его Вандерсон никак не мог. Вандерсон и Ари попытались разыграть между собой небольшую комбинацию на правом фланге, но Ари накрыл Бумаль и выбил мяч в аут. Угловой у ворот "Урала". Петров выполнил подачу в центр штрафной площади, далее последовала скидка к линии вратарской на Ари, Годзюр прочитал эпизод и спокойно перехватил мяч при игре на выходе. Спайич попал под прессинг на левом фланге у своей штрафной площади, но Урош сыграл грамотно и выбил мяч в аут с касанием от Панюкова. Мяч останется у "Краснодара". Если судить по началу матча трудно согласиться аналитиками футбола, которые считают, что в борьбе с греческим «Олимпиакосом» команда Мурада Мусаева оставила много нервной энергии, хотя понятно, что главный источник интриги видится не здесь, а в психологии. Сегодня «Краснодар» и «Урал» находятся на разных эмоциональных полюсах. В целом в среднем темпе проходит пока игра, а фолы конечно же никак не способствуют увеличению скоростей.

Могла у "Урала" пройти сейчас довольно опасная контратака, но Бумаль в центре поля не смог принять довольно хорошую передачу от Бикфалви. Бумаль в центре поля нарушил правила против Де Вильена. Быстро разыграть стандарт игрокам "Краснодара" не удалось. Де Вильена и Бумаль при этом успели немного поговорить между собой на повышенных тонах.

С 2013 года «оранжево-черные» и «черно-зеленые» сыграли двенадцать матчей в рамках Премьер-Лиги. Заметное преимущество на стороне «быков», «Краснодар» выиграл шесть встреч. В активе «Урала» две победы, четыре поединка завершились вничью.

Олссон у штрафной площади отыгрался с Ари, но Кристоффер передержал мяч, что в итоге не позволило ему завершить момент ударом по воротам, защитники "Урала" в итоге вновь помогли Годзюру сыграть на выходе и забрать мяч. Игроки "Краснодара" пока значительно больше времени проводят с мячом, но толку от этого не особо и много.

На 20 мин. Олссон выполнил передачу к линии штрафной площади на Вандерсона, Вандерсон обыграл пару соперников и отдал мяч Ари, Ари в свою очередь выполнил последующую передачу в центр штрафной площади, а Скопинцев в падении отправил мяч в угол ворот, Годзюр даже не прыгнул, счет открыт 0:1 повели «быки».

Не долго радовались гости, на 23 мин. Угловой игроки "Урала" разыграли не самым лучшим образом, но при этом и "Краснодар" никак не мог вывести мяч со своей половины поля. В итоге Димитров с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бавин оказался совсем один, что позволило Юрию головой точно пробить в левый угол ворот, Сафонов был бессилен и счет стал равным 1:1 Крайне быстро смог "Урал" забить ответный мяч, что же, первый тайм у нас уже точно получился далеко не самым скучным. Из глубины поля последовала передача к штрафной площади "Краснодара" на ход Панюкову, Андрей не самый быстрый, а поэтому защитники "Краснодара" успели поставить форварду "Урала" корпус, что позволило Сафонову спокойно сыграть на выходе и забрать мяч в руки.

Спайич выполнил плохую передачу назад, мяч полетел в створ ворот, Сафонов при этом был больше у правой штанги, Матвею пришлось прыгать ногами вперёд на мяч, благо Панюков не шёл в прессинг.

На 40 мин. «быки» снова выходят вперёд, Ари забивает гол и счет становиться 1:2: очень долго "Урал" не мог выйти из-под прессинга "Краснодара". Получилось так, что Камболов у штрафной площади выиграл борьбу за мяч и сбросил его на Ари, бразилец уже в штрафной площади отыгрался с Олссоном, а затем пробил точно в левый угол ворот, Годзюр вновь не стал прыгать за мячом, он уже никак не мог помочь своей команде. Очень большие провалы случаются сегодня в обороне у "Урала", с таким отношением к игре набрать очки сегодня команде из Екатеринбурга будет крайне трудно. Де Вильена с дальней дистанции вновь решил пробить по воротам, в очередной раз попытка у него вышла крайне скверной. Одну минуту добавил Алексей Сухой к основному времени первого тайма. Звучит свисток на перерыв.

По итогам первого тайма "Краснодар" на выезде пока переигрывает "Урал" 2:1. Все мячи "быки" забили абсолютно заслуженно. "Урал" сегодня крайне плохо действует в обороне, если так продолжится и во втором тайме, "Краснодар" наверняка забьёт ещё. "Уралу" при таком счёте нужно и добавлять в атаке, как команда Дмитрия Парфёнова будет всё менять после перерыва, совершенно непонятно.

Во 2-ом тайме в составе "Урала" произошла замена после перерыва. Вместо Андрея Панюкова на поле вышел Владимир Ильин. Кулаков с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Фьолусон головой неудачно выбил мяч к линии штрафной площади, подбор был за Бикфалви, который в касание пробил в правый угол ворот, мяч не пошёл в створ на счастье "Краснодара». Постепенно "Краснодар" отводит игру к центру поля, понятное дело, что при таком счёте играть от обороны "быки" не будут.

Бикфалви дёрнул мышцу в борьбе с Фьолусоном в штрафной площади "Краснодара", поиграл немного после этого Эрик, но сейчас показал, что ему нужна замена. В составе "Урала" произошла замена. Вместо Эрика Бикфалви на поле вышел Отман Эль Кабир.

На 69 мин. Хозяева поля сравнивают счёт 2:2. Эль Кабир получил мяч на левом фланге от Меркулова, а затем Отман вошёл в штрафную площадь, убрал Петрова и здорово пробил в правый угол ворот, Сафонов прыгнул за мячом, но никак Матвей спасти "Краснодар" не мог.

Первую игру в чемпионате России в этом сезоне после травмы проводит Эль Кабир. Выход на замену получился крайне удачным для Отмана, а ведь его выходу на поле способствовала травма Бикфалви.

Игроки "Краснодара" перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля им пройти пока никак не удаётся. Под конец матча из-за усталости у нас вновь стало куда больше мелких фолов, и игра рассыпалась на эпизоды Камболов из глубины поля выполнил заброс на ход Игнатьеву, Годзюр выскочил за пределы штрафной площади, но до мяча не добрался, Игнатьев в касание при этом пробил по воротам, мяч полетел слабо и даже не в створ.

На 80 мин. Игнатьев с левого фланга ворвался в штрафную площадь, а затем пробил в ближний угол ворот, мяч попал в штангу, но отскочил в центр штрафной площади, где отскок удачно подкараулил Уткин, а Даниил из выгодной позиции уже спокойно поразил пустые ворота. И счет становиться 2:3 в пользу «быков».

На 84 мин Уткин на правом фланге выполнил передачу на Вандерсона, Вандерсон далее вошёл в штрафную площадь и с правого угла мощно пробил в ближнюю девятку, Годзюр в прыжке не смог потащить мяч и счёт увеличился до 2:4 в пользу тех же «быков». Удалось под конец матча "Краснодару" совершить рывок и забить два гола подряд, теперь "быки" такую победу уже отдавать не имеют права. Игроки "Краснодара" продолжают уверенно контролировать мяч в центре поля, спокойно "быки" ведут этот матч к победе. Три минуты добавил Алексей Сухой к основному времени матча. Звучит финальный свисток. «Краснодар» добился убедительной победы и укрепил свои позиции в турнирной таблице РПЛ.