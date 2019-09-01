В возрасте 23 лет от остановки сердца скончалась российская футболистка

В воскресенье, 1 сентября, стало известно о кончине российской футболистки, игравшей в клубе "Подольчанка", Полины Кобзевой. Согласно последней информации источников, спортсменке было 23 года.

В пресс-службе футбольного клуба подтвердили, что причиной кончины Полины Кобзевой стала остановка сердца, передает сегодня РИА "Новости".

В "Подольчанке" отметили, что очень скорбят и сожалеют в связи со смертью спортсменки. Сотрудники клуба назвали случившееся "большой бедой". Кроме того, они выразили соболезнования и сочувствие родным и близким футболистки.