«Локомотив» уступил «Ростову» 1:2

Сегодня, 31-го августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоялся матч восьмого тура чемпионата России «Локомотив» – «Ростов». Арбитр поединка Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург). Первый круг РПЛ 2019/20 достиг экватора, вверху турнирной таблицы закрутилась невероятная интрига.

До развязки еще очень далеко, насколько интересной и бескомпромиссной будет схватка команд Юрия Семина и Валерия Карпина, претендующих на самые высокие места в национальном первенстве?

Игра началась, в среднем темпе, «железнодорожники» играют высокий прессинг. Победитель этого матча возглавит сегодня турнирную таблицу, а в случае ничьи на некоторое время установится двоевластие. Встречу команды начали очень осторожно. События разворачиваются только недалеко от центрального круга. Сигурдссон неудачно сделал пас назад. Смолов перехватил мяч и с двадцати двух метров низом пробил рядом с правой штангой. Крыховяк сделал заброс вперёд по левому флангу. Смолов подхватил мяч и попытался прострелить к воротам, но защитники "Ростова" сыграли внимательно.

Битва тренерских идей, кардиганов, ботинок и философий. Валерий Карпин всегда приезжает в Москву с особенным настроем, хоть и тщательно маскирует это. Не забудем и про Романа Еременко, которого так и не купили Юрию Семину, хотя он очень сильно этого хотел.

С «сельмашами» на старте пока не понятная ситуация: толи команда Карпина вышла на новый уровень, толи это просто фарт и везение и скоро будет спад. «Ростов» занимает достаточно высокое место в турнирной таблице по истечению 7-и туров (5-я строчка) "Локомотив" получше начал контролировать мяч. Хозяева всё чаще стали продвигаться к чужой штрафной площади.

Ждём от Смолова и партнёров прицельных ударов."Ростов" уверенно обороняется, но вперёд доставить мяч гостям никак не удаётся, кроссы с флангов в штрафную соперника проваливаются. У Норманна не прошёл заброс в штрафную площадь на Шомуродова.У ростовчан комбинирование с мячом не завершается ключевой пе6редачей для нанесения удара по воротам .Закипели чуть страсти. Норманн у центрального линии поля сыграл неоправданно жёстко. Игроки ограничились словесной перепалкой. Алексей Миранчук справа навесил на Крыховяка, который головой не смог нанести прицельный удар по воротам. Как ни крути, а игра «Локомотива» напрямую зависит от состояния братьев Миранчуков. Атака железнодорожников прекрасна только в том случае, если на поле оба! Это подтвердил последний матч в Краснодаре. Любой иной вариант ставит на разнообразии атак «Локо» большой вопрос. Все завязано именно на этой паре. Уже дальше идет мастерство Крыховяка и голевое чутье Смолова. У Ионова снова не проходит навес справа. Постепенно "Ростов" отодвигает игру от своих ворот и начинает сам проводить атаки.

У «Ростова» есть свой дуэт, который рвет всю лигу – Еременко-Шомуродов. Первый – архитектор и строитель всех атак команды Карпина, а второй просто машина для забивания голов. В матче против «Рубина» они смотрелись каким-то невероятным цунами. Вполне возможно, что эта волна готова смыть и «Локомотив», который явно подустал в последних матчах Смолов бьёт с восемнадцати метров и попадает в ногу Ерёменко. Будет первый угловой удар.Бабурин кулаками выбил мяч от ворот после подачи Антона Миранчука от углового флага.

Ерёменко справа издали решил пробить низом по воротам. Засчитываем первый удар в створ ворот, который для Гилерме сложным не был.

В последнее время в противостоянии «Локомотив» — «Ростов» чаще всего победителем выходит клуб из столицы России. В прошлом сезоне «железнодорожники» и «сельмаши» играли между собой целых 4 раза: дважды в РПЛ и дважды в полуфинале Кубка России. В Премьер-лиге «Локо» победил дважды с одинаковым счётом 2:1, в Кубке страны первая дуэль завершилась вничью 2:2, а во второй встрече викторию одержал клуб Юрия Сёмина.

Антон Миранчук от углового флага навесил к воротам. Крыховяк поборолся вверху, но смог пробить только выше ворот. Саплинов лежит на газоне. Травма левого голеностопа у Александра. Медики побежали на помощь игроку "Ростова".Повтор показывает, что Норманн попал локтем в лицо Крыховяку. Травмы нет, но и пенальти арбитры не стали назначать Норманн в центральном круге грубо сыграл против Алексея Миранчука и получил первую жёлтую карточку в матче.Алексею Миранчуку медики оказывают помощь, а в зону разминки отправился новичок "Локомотива" Жоау Мариу. Много грубых единоборств демонстрируют обе команды.Вынужденая замена в составе "Локомотива": вместо Алексея Миранчука на поле вышел Жоау Мариу. Фолы, стыки и борьба стали превалировать на поле. Про удары и опасные моменты команды пока подзабыли, серия неточных передач в центре поля с обеих сторон.

Баринов слева поддержал атаку, ворвался в штрафную площадь и прострелил на Смолова. Фёдор с семи метров касание пробил чуть выше перекладины.Ионов справа навесил на дальнюю штангу, где в одиночестве оказался Шомуродов. Элдор с угла вратарской площади головой пробил немного выше перекладины. Ерёменко в центре поля снёс Антона Миранчука и получил жёлтую карточку.

Ростовчане провели голевую атаку, которая завершилась голом Шомуродова 0:1. Ерёменко от углового флага навесил точно на голову Шомуродову. Элдор красивым кивком переправил мяч идеально в дальний угол.

С 1992 года «красно-зеленые» и «желто-синие» сыграли 50 матчей в чемпионате России. Внушительное преимущество на стороне «железнодорожников», «Локомотив» выиграл тридцать встреч. В активе «Ростова» всего пять побед, еще 15 поединков завершились вничью Смолов после навеса справа пробил в падении через себя. Мяч описал дугу и пролетел рядом с левой крестовиной. 2 минуты добавил Лапочкин в первом тайме.

Перерыв! "Локомотив" (Москва) - "Ростов" — 0:1.

Во 2-ом тайме "Локомотив" сразу забрал мяч и направился вперёд. Рыбус слева прорвался в штрафную площадь и прострелил к воротам. Бабурин сыграл на перехвате . Удивляет насколько разбалансированным сегодня выглядит «Локомотив». Саплинов получил небольшое повреждение в стыке с соперником. Немного полежал Александр на газоне у центрального круга.

Крыховяк издали пробил по воротам. Рикошет и поляк заработал угловой удар .Антон Миранчук исполнил угловой удар. Крыховяк приготовился бить по воротам, но ростовчане его опередили. Козлов справа навесил на Шомуродова, который головой пробил в Гилерме. Сапелинов справа вошёл в штрафную площадь и откатил мяч на Ерёменко. Роман делает пас в касание в центр на Попова, который с двенадцати метров бьёт над перекладиной.

На 58 мин. Шомуродов оформляет дубль в ворота «железнодорожников» 0:2! Быструю контратаку провели гости. Ионов слева ворвался в штрафную площадь и покатил мяч на Шомуродова, который уверенно забивает второй гол.Байрамян от углового флага навесил на Чернова. Евгению пробить не удалось, а мяч отскочил на Ерёменко, который с двадцати метров левой ногой пробил выше ворот, ростовчане продолжают доминировать в этом поединке. Ионов слева со штрафного хотел пробить под стенкой, но прыгать никто не стал. Крыховяк справа сделал идеальный навес на Баринова. Дмитрий головой пробил в правый нижний угол, но Бабурин в прыжке смог отбить мяч в штангу.Разыграли хозяева угловой удар. Рыбус с двадцати четырёх метров слева пробил рядом с дальней штангой."Локомотив" всей командой без голкипера перешёл на чужую половину поля. Байрамян перед штрафной площадью ударил по ногам Смолова. Восемнадцать метров до ворот.Миранчук со штрафного пробил в перекладину. Ещё один удар от Мариу. На этот раз опаснее. С девятнадцати метров Жоау пробил низом рядом с левой штангой.

На 81 мин ответный гол забивает Антон Миранчук 1:2. Мариу слева обыграл Ерёменко и выкатил мяч на Миранчука. Антон с линии штрафной площади точно пробил в левый нижний угол. Удар Крыховяка с пятнадцати метров блокируют ростовчане. Мариу слева навесил к дальней штанге, куда выскочил Бабурин и снял мяч с голов группы игроков. Четыре минуты добавил Лапочкин во втором тайме. Зуев слева ворвался в штрафную площадь и откатил мяч на Чернова, удар которого заблокировал Чорлука . Мариу исполнил угловой удар. Ростовчане отбились. Игнатьев фолит грубо в центре поля и получает жёлтую карточку. Звучит финальный свисток. Победой на чужом поле «Ростов» укрепляет свои позиции в турнирной таблице РПЛ.