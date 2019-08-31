Спортсменка Валерия Коблова рассказала, что будет рожать в борцовках

Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года по вольной борьбе Валерия Коблова уже два года вне большого спорта. С самого начала повод был не самый радостный – разрыв крестообразных связок колена.

Скоро спортсменка станет мамой. Она рассказала о предстоящих в сентябре родах, и не только.

"Стараюсь слушать больше классической музыки. Мне очень любопытно, как это влияет на малышку. Надеюсь, она у нас будет разносторонним ребенком, и это поможет ей как-то определиться в жизни. А еще я регулярно хожу в борцовский зал", - рассказала Коблова изданию "Подмосковье сегодня".