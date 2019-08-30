«Спартак» выбывает из Лиги Европы, уступив «Браге» 1:2 (1:3)

Сегодня, 29 августа, в Москве на стадионе «Открытие Арена» состоялся ответный матч плей-офф ЛЕ УЕФА «Спартак» — «Брага». Арбитр поединка Давид Масса (Италия). Первая встреча, проходившая в Португалии, завершилась со счётом 1:0 в пользу «Браги». Для выхода в групповой этап спартаковцам нужно побеждать крупнее, чем в 1 мяч. В случае победы со счётом 1:0 будет назначено дополнительное время. Данный счет весьма неудобен для отыгрыша, ведь стоит пиренейцам забить первыми и в «ответке» спартаковцам нужно будет отвечать сразу тремя голами.

Игра началась, и спартаковцы пошли в атаку, очень плотный, высокий прессинг играют португальцы. Бакаев со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Браги" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот в этой ситуации. Очень осторожно играет «Брага», судьбу матча решают нюансы и неиспользование открытых зон. Защита не самая сильная сторона отряда Рикарду Са Пинту. «Брага» также не акцентирует внимание на владение мячом, а больше всего любит резкие переходы из обороны в атаку — 2,3 паса и уже у ворот соперника. Спартаковцы пока медленно осуществляет движение между линиями, стабильно не хватает скорости. Шюррле при попытке войти в штрафную площадь с левого фланга попал в окружение защитников "Браги" и в итоге потерял мяч. Португальцы Андре Орта и Жоау Новаиш разыграли мяч между собой, далее Новаиш сместился в центр с левого фланга и с дальней дистанции пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. Игрок "Браги" Жоау Пальинья получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Мирзова. "Спартак" заработал довольно опасный стандарт, но использовать не смогли, защитные линии «Браги» отвели угрозу Уилсон Эдуарду в борьбе за мяч на левом фланге с Айртоном дёрнул заднюю поверхность бедра, вышли на поле врачи "Браги", но тут уже понятно, что нужна заменую спартаковцев кроссы с флангов в штрафную соперника проваливаются и возникают ситуации, когда в результате ошибки у соперника появляются хорошие возможности для контратаки. Андре Орта на левом фланге получил передачу на ход от своего брата Рикарду, далее Андре вошёл в штрафную площадь и вернул мяч Рикарду, последовал удар в левый угол ворот, Максименко спас "Спартак", а затем Паулинью нарушил правила против Жиго. Футболисты «Спартака» постепенно сыгрываются. Напомним, что уже когда Российская Премьер-лига стартовала, боссы клуба провернули несколько крупных трансферов, в том числе и заручились поддержкой Андреа Шюррле. «Красно-белые» прошли «Тун», а также одержали фантастическую победу в дерби с «ЦСКА».

На 42 мин. португалец Рикарду Орта неожиданным ударом издали забивает гол 0:1: в опорной зоне провалился "Спартак". Получилось так, что Галено с правого фланга перевёл мяч на Андре Орта, далее Андре сразу же выполнил передачу левее на брата, а Рикарду из-за пределов штрафной площади очень хорошо пробил в левый угол ворот, Максименко даже не стал прыгать за мячом. На добавленных минутах к 1-ому тайму Андре Орта делает дубль и счет становится 0:2: Из центра поля последовала передача на ход Рикарду Орта после ошибки Зобнина. Рикарду спокойно принял мяч, а затем пробил в правый угол ворот, мяч попал в ногу Жиго, а затем полетел под левый угол, Максименко уже был отыгран и никак не мог помочь своей команде. «Брага» никогда не была грандом в Португалии и ни разу за свою историю не выигрывала чемпионство, но клуб частенько участвует в Лиге Европы, и спатаковцы уже поняли, что «Оружейники» — это не та команда, которая отсиживается в обороне. По итогам первого тайма "Брага" при игре от обороны умудрилась за счёт дубля Рикарду Орта практически лишить шансов "Спартак" на выход в групповой этап Лиги Европы. Вроде бы команда Олега Кононова играла более активно впереди и зарабатывала стандарты, два игрока "Браги" получили травмы по ходу первого тайма, но даже несмотря на это португальский клуб забил свои мячи из-за ошибок "Спартака" в обороне. Увы, но эти проблемы идут с самого начала сезона, сегодня даже один гол пропускать было нельзя, а уж теперь вытащить данный матч будет фантастикой. На этой печальной ноте 1-й тайм завершился.

Во 2-ом тайме в первой атаке Айртон прошёл вперёд по левому флангу, а затем Лукас выполнил передачу в центр штрафной площади, Шюррле в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. Пошла открытая игра, появилось много свободных зон, но создать обострение спартаковцы не могут. Футбол командная игра, поэтому если один игрок не доработал где-то, значит подводишь других, вот это мы сейчас и наблюдаем в игре хозяев поля. Последовал заброс в центр штрафной площади "Спартака" вновь, Паулинью в падении едва не попал по мячу, повезло московскому клубу, мяч в итоге оказался в руках Максименко. Гулиев на своей половине поля нарушил правила против Галено. Игроки "Браги" в очередной раз тщательно готовятся к стандарту, здесь спартаковцы справились Зелимхан Бакаев со стандарта выполнил подачу к линии штрафной площади, Зобнин головой пробил в левый угол ворот, Матеус Лима был на месте. Португальцы играют на сохранение счета, пытаются вообще засушить ход матча, но на 89 мин. Бакаев в суматохе у ворот «Браги» забивает гол и суммарный счет по итогам двух игр стал 1:3.

«Спартак» вчистую проиграв «Браге», закончил выступление в Лиге Европы и теперь будет готовиться к поединку с «Зенитом» в чемпионате РПЛ.