В Керчи завершился турнир по самбо «Кубок двух морей»

Самый крупный юношеский турнир по самбо «Кубок двух морей» завершился в городе-герое Керчи. По итогам соревнований из сорока регионов России в тройку лидеров вошли Крым, Краснодарский край и Адыгея. Как отметил главный судья соревнований, конкуренция на турнире растет с каждым годом.

Лучшие спортсмены из сорока регионов нашей страны, ЛНР, ДНР и Германии на протяжении трех дней боролись за возможность поехать на первенство России. В награждении спортсменов участвовал депутат Госдумы РФ Константин Бахарев: «Спортивно-патриотический клуб «Слава» проводит турнир с таким высоким статусом уже семь лет. Но это не просто соревнования. Миссия «Кубка двух морей» очень важна, потому что состязания проходят под девизом «Помнить и быть достойными» и выполняют социальную функцию – популяризируют наш национальный вид спорта».

География турнира расширяется с каждым годом, а уровень выступающих спортсменов стремительно растет. «Многие, кто прошел через эти соревнования раньше, стали победителями первенств России, мира и Европы по юношам и юниорам, – отметил главный судья турнира и судья всероссийской категории Игорь Пшеничных. – Поэтому эти соревнования – старт для будущих побед на международном уровне. В этот раз медали расходятся в разные регионы. Как обычно достойно выступили Москва, Адыгея, Астраханская область, Ставрополье и Краснодарский край. Отдельно надо отметить крымчан, чей уровень подготовки очень вырос. В этот раз они получили первое командное место по количеству медалей».

В рамках турнира традиционно прошел парад регионов, который состоялся в Аджимушкае. Его цель, как и «Кубка двух морей», – укрепление связи поколений и народов, а также воспитание юных спортсменов в духе патриотизма. «Очень важно прививать ребенку любовь к Родине с малых лет, – уверен основатель турнира «Кубок двух морей» и спортивно-патриотического клуба «Слава» Вячеслав Тимошенко. – Какой вид спорта, как не национальный, сможет это сделать? Самбо – не просто борьба, а целая идеология, которая включает в себя любовь к стране, почитание подвигов предков, уважение и многое другое. Самбо – целая наука жизни. Если мы будем воспитывать детей на принципах добра, чести, силы, мужества и стойкости, как воспитывают спортсменов клуба «Слава», то получим по-настоящему сильную нацию и страну».