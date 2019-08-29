Пик карьеры у новичка «Динамо» Клинтона Нджие был четыре года назад

Летом московское «Динамо» приобрело у «Марселя» камерунского нападающего Клинтона Нджие. Что это за футболист, рассказал еженедельнику «Аргументы недели» специальный корреспондент издания во Франции Василий Комаров.

«Клинтону 26 лет, достался он «Динамо» за 5,5 миллионов евро – сравнительно дешево, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» специальный корреспондент издания во Франции Василий Комаров. - Но надо учитывать то, что парень неотвратимо падал в цене последние четыре года. Летом 2015-го «Тоттенхэм» купил его у «Лиона» за 15 миллионов, в Англии толком не заиграл и был отдан в аренду в «Марсель», клуб через год в 2017-м выкупил камерунца за 7 миллионов. В 2018-м вроде наметился переход Клинтона в «Спортинг», но не прошел медосмотр. И вот этим летом купило-таки «Динамо».

Недавно тренер Алексей Петрушин (бывший динамовец, кстати) сказал «Аргументам недели»: «Боюсь, незабивной». Именно такая репутация была большую часть карьеры у Клинтона. За исключением сезона 2014/15, когда в «Лионе» он играл впереди вместе с Ляказетт и Фекиром, и на троих ребята «сообразили» 62 гола ( в Европе тогда только тройка из «Баварии» Роббен-Левандовски-Мюллер была результативнее - 68 голов), вклад Клинтона был самый скромный – 7 голов в чемпионате (плюс столько же результативных передач). В том же году его взяли в сборную Камеруна, в первых же двух матчах забил три гола, а всего за год – шесть (в 11 матчах). Это кульминация карьеры – в 22 года.

В «Тоттенхэме» - провал: сыграл в 18 матчах: 0+2. В «Марселе» вроде на второй год начал забивать (график почти 2015-го года – 43 матча: 10+6), но в прошлом году резко сдал – 26 матчей: 4+2. Катастрофа для нападающего. Но для нашего чемпионата вполне может сгодиться.

О себе довольно высокого мнения. В прошлом году заявил в интервью, что обгонит на стометровке Мбаппе, хотя, мол, «у Килиана много достоинств, но в некоторых аспектах он – Клинтон – посильнее». Скорость, действительно – главный козырь камерунца.

Этот сезон, правда, начался со скандала – в интернете появилась запись с мобильного: Клинтон в постели с красоткой. Видео быстро убрали, но запись успела разлететься по всему миру. Камерунец оправдывался: мол, перебрал на радостях после подписания контракта с «Динамо», во время секса хотел прочитать (или послать) какое-то сообщение, и нажал не на ту кнопку. Но до этого парень попадал уже в истории. Сборная Камеруна играла во Франции товарищеский против Буркина-Фасо, наш «бомбардир» не только прибыл с опозданием на сутки, да еще его в номере застукали с двумя девицами.

Информации о Клинтоне не так много. Родился в Камеруне в Буэа – небольшой городок у подножья горы Камерун. Там говорят по-английски, поэтому-то во Франции в «Лионе» у Клинтона возникнут на первых порах проблемы - из-за языкового барьера.

По его словам (в одном из интервью), начал играть в пять лет, в тринадцать отправился в Дуалу (порт, самый большой город страны) в знаменитую академию, которую содержал не менее знаменитый пивной завод, который выпускает пиво «33». В 18 лет отправился во Францию. В «Лионе» играл за дубль, партнерами были Фекир и Марсьяль (у этой парочки то карьера куда более крутая). Любимые игроки: Кавани и Ван Перси. Любимые команда: «Реал» и «Ливерпуль»…