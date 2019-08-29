Призер чемпионата мира российская гимнастка Мария Харенкова будет выступать за Грузию

Гимнастка Мария Харенкова, выступавшая за Россию, решила сменить спортивное гражданство и теперь 20-летня спортсменка будет выступать за сборную Грузии. Представители Международной федерации гимнастики разрешили гимнастке сменить гражданство на заседании организации, которое состоялось в Манагуа 21–22 августа.

Мария Харенкова - мастер спорта международного класса. В 2014 году на чемпионате России выиграла золото за упражнение на бревне, а на Кубке России Мария завоевала серебро в индивидуальном многоборье. На чемпионате Европы Харенкова заняла первое место в соревнованиях на бревне и стала самой юной победительницей на этом снаряде в истории европейского первенства.