Борис Игнатьев: В еврокубках мы пока не особо конкурентоспособны

По результатам матчей «Краснодара» в Лиге чемпионов уровень российского футбола оценил в интервью еженедельнику «Аргументы недели» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев.

«Объективно, наш российский футбол такого… внутреннего пользования, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев, - Мы - как команда, которая находится в происках своего пути, не определилась пока в стиле. Пытаемся приобрести новые имена, звучные, которые по идее должны дать толчок в развитии всего футбола в целом. Но на сегодняшний день у нас есть определенный уровень, выше которого не прыгнуть… Играют же в футбол Фарерские острова, Люксембург. У них тоже амбиции, но до определенного уровня.

«Краснодар» хочет играть в современный футбол, который практикуют ведущие команды мира. С точки зрения смотрибельности. А раз футбол смотрится, на него идет зритель. Может, футбол «Краснодара» не достаточно вариативный, но в целом направленность понятная – ищем счастья у чужих ворот. А футбол – это улица с двусторонним движением, надо, потеряв мяч, сразу отбирать… Нельзя сказать, что не получается, но вот вчера (в матче против «Олимпиакоса» - 1:2 – прим. ред.) допустили много ошибок. Однако в нашем чемпионате, повторяю, такая игра приносит результат. В прошлом сезоне, когда играли Газинский, Перейра, Каборе, команда показывала очень интересный футбол, причем на таком уровне… нюха, интуитивном уровне, когда игроки спиной чувствовали друг друга. Сегодня пришли новые люди – стилевые, под эту игровую концепцию, но пока еще не наработали должного динамического стереотипа. Поэтому многие вещи не получаются. В частности часто запаздывают с первой акцентированной передачей…»