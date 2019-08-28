«Боже мой, я весь в мурашках!» Топ-5 наших спортивных побед, о которых невозможно забыть

Спорт – это всегда про эмоции. Волнение и напряжение спортсменов перед выходом на площадку проносится по трибунам колоссальной энергетикой. Она подогревает интерес зрителей и разгоняет кровь по венам болельщиков. В противовес чему выступает спокойствие и сосредоточенность тренерского состава, подчёркнутая суровостью лиц и строгостью пиджаков.

Во главе этого остаются комментаторы, чьи чувства на время матча должны оставаться за дверью кабины, а всё сказанное звучать нейтрально и выдержано. Но когда в хоккей играют, например, Россия – Канада, накал страстей такой, что нервы начинают шалить у всех.

К счастью, сегодня мы ещё можем слышать голоса живых комментаторов, а не роботов. Им как любым людям, им свойственны оговорки и сильные эмоции.

«Аргументы недели» составили Топ-5 самых ярких побед и реакций российских комментаторов за последние 10 лет:

5. Летние Олимпийские игры 2012. Волейбол. Финал Бразилия – Россия.

В заключительный день игр в Лондоне мужская сборная России по волейболу одержала первую и пока единственную олимпийскую победу. Все опустили руки, когда по партиям Бразилия вела со счётом 2:0, но в 3-й партии имея 2 матч-болла, отдала сет России. Это сложно объяснить, но, собравшись, парни выиграли третий сет, а после чего и весь матч. В истерике от счастья пребывала вся страна.

«ВСЁ, Победа! Вот это нервы… 32 года мы ждали этого момента и вот сбылось! Это Фантастика! Да, мы сделали это!».

Игру комментировал Владимир Снетков

Ссылка: https://youtu.be/nThkaGUQVak

4. Летние Олимпийские игры 2016. Гандбол. Полуфинал Норвегия – Россия

На играх в Рио наши девушки выиграли первое место, это была третья большая и значимая победа за год. В полуфинале сборная встретилась с Норвегией, на тот момент действующим чемпионом мира и олимпийских игр. На этой игре были и нервы, и слёзы. Матч завершился победой сборной России, победой в которую все ещё долго не могли поверить.

«за 10 секунд мы ведём 1 мяч, мы в финале! Я не могу говорить… Первая из наших игровых команд в финале!»

Матч комментировали Елена Дмитриева и Илья Казаков

Ссылка: //yandex.ru/video/search?text=%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BB%2520%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BE%2520%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2583%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25B8&path=wizard&parent-reqid=1566890467488849-1779737370288525241200035-vla1-3015&noreask=1&filmId=8253917667063910216



3. Кубок Мира по биатлону 2015. Финиш эстафеты Шипулин VS Шемп.

По-настоящему яростная схватка. Решающими стали последние 10 метров. На финишной прямой, буквально чудом, Антон увел победу из-под носа сборной Германии. Разница в 0.2 секунды и в одно место на пьедестале. Шипулин шёл ва-банк вполне оправдано, как он сам сказал после финиша: «Без риска я не смог бы сделать такой рывок».

«Российский лом переломил ситуацию! Мы победили в этой гонке!».

Забег комментировал Дмитрий Губерниев

Ссылка: https://youtu.be/jlv6OruDHuc



2. Чемпионат Мира по хоккею 2008. Финал Канада – Россия.

Город Квебек, арена «Колизей Пепси». Финал мирового первенства, в который наша сборная не попадала с 2002 года. Финал, вошедший в историю. Победную шайбу забросил нападающий Илья Ковальчук. Бросок, который вновь сделал Россию победительницей спустя 15 лет.

«Я не верю своим глазам! Это happy end, в Голливуде до такого додуматься бы не смогли – жизнь лучший драматург! Наши парни чемпионы: как просто это звучит, но как сложно было этого добиться».

Матч комментировали Роман Скворцов и Сергей Гимаев

Ссылка: https://youtu.be/2-aMUWARbbg

1. Чемпионат Мира по футболу 2018. Серия пенальти Испания – Россия.

Матч, до начала которого более 60% болельщиков были уверены, что для сборной России это последняя игра на этом Чемпионате мира. Поистине, сильный соперник, с которым борьба в основное время завершилась со счётом 1:1. 30 дополнительных минут изменений не внесли. Всё разрешилось во время серии пенальти: Испания 3:4 Россия.

«Боже мой, я весь в мурашках… Россия в ¼ финала… Памятник Акинфееву, памятник… Это Фантастика!».

Гордость и радость переполнявшая россиян пронеслась эхом по всей стране в тот вечер, ведь Россия вышла в плей-офф впервые за 32 года. Это был один из лучших и запоминающихся моментов Чемпионата.

Матч комментировали Константин Генич, Нобель Арустамян и Денис Казанский.

Ссылка: https://youtu.be/I4F_TI_DRmU

В такие моменты спорт по-настоящему объединяет.

Анастасия Жданова