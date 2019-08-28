«Краснодар» проигрывает «Олимпиакосу» по счету 1:2 (1:6) и по классу

27 августа на стадионе Арена Краснодар состоялся ответный матч между «Краснодаром» и «Олимпиакосом». Главный арбитр встречи Карлос дель Серро Гранде (Испания) В первом матче выиграл Олимпиакос 4:0. «Краснодар» хорошо отыграл в первом тайме в Греции, несмотря на пропущенный гол.

«Быки» не выглядели так безнадежно, как могло показаться, и ужас для российского футбола случился лишь к концу второй половины игры На 78 мин под каток «Олимпиакоса» умудрился угодить «Краснодар» Греки смогли собрать всю волю в кулак и забили еще три мяча до финального свистка. В итоге россияне уступили с результатом 0:4, и теперь выход «красно-белых» в групповой этап ЛЧ можно считать практически оформленным

Игра началась, с мощного высокого прессинга греков, это и понятно задача греческого клуба в ответном матче проста – ведь разрушать всегда легче чем созидать. А созидать им ничего и не надо – все уже создано в домашней игре. Вандерсон с Уткиным обыгрался на подступах к штрафной соперника, после чего нанес хлесткий удар по центру рамки греков. Сфера точно в руки вратарю прилетела! Начало хорошее!Не дает "Краснодар" выйти своему сопернику со своей половины поля. Не знаю, как вы, друзья, но я верю в чудо, которое, в свое время, сотворила "Барселона" в матчах с "ПСЖ".Нельзя ни в коем случае "Краснодару" пропускать, поскольку забивать придется уже сразу шесть мячей. Де Вильена в центре поля тем временем нарушил правила. Свисток рефери не заставил себя долго ждать. Греки навязывают вязкую игру,, но это не испугало «Краснодар» и на 11 мин Гол забивает Уткин! 1:0!!Понеслась, ребятки!!! Долгая и очень простая, как репа, но эффективная атака "Краснодара". Мяч на левом краю штрафной получает Уткин, который с 6-ти метров расстреливает в ближнем бою голкипера "Олимпиакоса"!

На 12 мин.гол забивает Эль-араби. 1:1.Только мы с вами порадовались, как пропускают наши ребята. Прострел с правого фланга в центр штрафной, где Эль-Араби удается заковырять сферу в сетку.Вот так... Не успели мы порадоваться забитому голу, как тут же пропустили. Теперь для выхода в групповой этап турнира "быкам" нужно забивать пять голов.Опасно! Во вратарский угол пробивал Сулейманов. Летел мяч очень опасно в сторону ворот, но сфера рядом с левой стойкой пролетела. Но было очень неплохо! Молодцы, что боремся и не складываем оружие! Де Вильена пошел с мячом довольно рискованно к своим воротам. Благо, своевременно он сделал скидку в адрес одного из партнеров, который и разрядил обстановку, выбив снаряд за боковую линию. «Быки» допускают много ошибок в передачах, очень плотный прессинг держат греки, не дают коридоров для хозяев, разбежаться не получается .Отдадим должное опыту греков – за последние 20 лет они 12 раз играли в групповом этапе лиги чемпионов и еще три раза выходили из группы в плей-офф. Заметно темп игры тем временем снизился. Нужно продолжать "Краснодару" прессинговать оппонента и ни в коем случае не позволять ему играть в свой футбол.Плохую передачу из центра на левый фланг отдал Уткин. В простейшей ситуации в этом сумбуре "быки" теряют мяч, хотя могли развернуть опасную контратаку. Подача с правого фланга в центр штрафной, и Де Вильена выносит мяч за боковую линию. Простой, зато крайне надежный вариант. Вальбуэна выполнил подачу с правого фланга в центр штрафной. Удается до снаряда кому-то из наших добраться. Фух, отлегло! Взрывается вновь стадион в Краснодаре. Болельщики не замолкают ни на секунду здесь. Это уже не та публика, которая была несколько лет назад. За "быков" болеть научились!Ой-ой-ой... Сулейманов получил удар от соперника и не смог отыграть эпизод до конца..Все-таки показывает Шапи, что не сможет он игру продолжить. Как же жаль, друзья. И ведь правду говорят, что беда не приходит одна...Намли вместо Шапи появляется. Желаем скорейшего выздоровления нашему футболисту, но сегодня встреча для него завершена.Нашел Петров передачей Вандерсона, который тут же выстрелил по центру ворот, но взял чуток выше перекладины.

Такое поражение нельзя объяснить ничем иным, кроме недостаточного еврокубкового опыта – российский клуб не уступает греческому в классе, уж во всяком случае, настолько. Что ж, даже в случае неудачи, у Краснодара остается “запасной аэродром” – группа лиги Европы. Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло 1:1. Ждем второго тайма и голов в исполнении "Краснодара", а пока немного отдохнем.



Во 2-ом тайме «быки» пытаются переломить ход встречи и неожиданно после розыгрыша углового на 47 мин гол Эль-Араби. 1:2.Ну, все, похоже... Теперь точно наша команда не выходит в групповой этап Лиги чемпионов. После ввода мяч в аут Вальбуэна успевает направить мяч мимо Спайича на Эль-Араби, который носком дотягивается до мяча и переправляет его в сетку. Дела...34 627 зрителей сегодня в "Краснодаре" Спокойно играет "Олимпиакос". Команда отлично технически подготовленная. А вот "Краснодар" сейчас, как кажется, опустил руки. Даже отобрать снаряд не могут у соперника южане. Опасно! Вальбуэна! И этот маленький француз успевает нанести удар головой по нашим воротам... Подача с левого фланга на дальнюю штангу, и ту замыкает точным выстрелом под перекладину Матьё. Крицюк успевает среагировать и отразиться сферу на угловой.Пять минут до конца второго тайма. В параллельных встречах между "Црвеной" и "Янг Бойзом" и "Русенборгом" и "Динамо" Загреб зафиксированы пока что ничейные результаты 1:1.

Звучит финальный свисток арбитра, фиксирующий крупную победу «Олимпиакоса» по двум играм 1:6, а «Краснодар» на этом завершил выступление в Лиге Чемпионов и теперь продолжит борьбу в Лиге Европы.