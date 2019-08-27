В «Гаскони» прошли состязания по конкуру

23- 25 августа конно-спортивный комплекс «Гасконь» в поселке Южный Динского района принимал ведущих спортсменов Краснодарского края, которые состязались за Кубок губернатора Краснодарского края по конкуру.

В торжественной церемонии открытия приняли участие: член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от ЗСК, председатель Федерации конного спорта Краснодарского края Владимир Бекетов, председатель комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий Сергей Жиленко, заместитель председателя комитета ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями Ирина Караваева, начальник отдела развития спорта высших достижений, массового спорта, организации и проведения особо значимых мероприятий министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Потанин, глава муниципального образования Динской район Евгений Пергун. Приветствуя участников соревнований Ирина Караваева отметила:

- Конный спорт уникален. Все больше и больше людей проявляют интерес к этому виду спорта, и начинают заниматься конным спортом. В крае созданы благоприятные условия для развития этого направления. Данную тенденцию необходимо сохранить. Помимо маршрутов для взрослых всадников в программу турнира вошли маршруты для всадников на молодых лошадях (от 4-х лет и старше, а также для тех спортсменов, которые в силу своей подготовленности пока не могут участвовать в соревнованиях с большой высотой препятствий, от 14 лет и старше). В соревнованиях приняли участие 104 спортивные пары из девяти муниципалитетов Краснодарского края (города Краснодар, Сочи, Новороссийск, Красноармейский, Крымский, Динской, Каневской, Тихорецкий, Курганинский районы). В классической категории победу одержал дуэт из Новороссийска, а в конкуре с перепрыжкой лучшими стали спортсмены Красноармейского района и Краснодара. Победители и призеры турнира получили кубки и денежные призы.