«Кубок двух морей» собрал в Керчи самых сильных самбистов со всей страны

Всероссийский турнир по самбо «Кубок двух морей» стартовал в Керчи под девизом «Помнить и быть достойными». На открытии соревнований в Аджимушкае сотни самбистов почтили память героев Великой Отечественной войны.

Седьмой юношеский турнир по самбо «Кубок двух морей» начался 27 августа. Его проводит спортивно-патриотический клуб единоборств «Слава» при поддержке газеты «Аргументы Недели». На борцовских коврах борются свыше 600 самбистов. Турнир включает 3 соревновательных дня.

Перед началом состязаний спортсмены посетили легендарные Аджимушкайские каменоломни – святое место для всех керчан. Спортсмены и зрители почтили павших на фронте минутой молчания и возложили к памятнику цветы. Участие в мероприятии приняли спортсмены практически из всех городов России, ЛНР, ДНР, Таджикистана и даже Германии.

«Эти соревнования дают не только возможность стать сильнее, но и объединиться, – поприветствовал участников основатель турнира «Кубок двух морей» и спортивно-патриотического клуба «Слава» Вячеслав Тимошенко. – Вспоминая людей, которые защищали во времена Великой Отечественной войны нас с вами, Родину и будущее, мы видим пример для подражания. Нужно равняться на этих людей, гордиться ими, становиться сильными. А сила в единстве. При Советском Союзе все мы дружили, поднимались вместе после войны, помогали друг другу. Теперь не то, что в разных странах, даже между городами России нет дружеской солидарности. Это недопустимо, потому что мы – братья, вместе мы – сила. Пожалуйста, не забывайте об этом. Не позволяйте разъединить нас».

Также мероприятие посетили глава администрации города Сергей Бороздин, военный комиссар Керчи и Ленинского района Александр Королев и начальник спортивной команды ЦСКА по самбо и дзюдо Алексей Поддубный. Свои поздравления самбистам передал заместитель министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, а также президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.