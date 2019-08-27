Евгения Медведева станет послом России на летних Олимпийских играх

Российская фигуристка Евгения Медведева оказалась выбрана в качестве посла сборной России на предстоящих летних Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.

О том, что 19-летняя Медведева станет послом российской сборной сообщил глава Олимпийского комитета страны Станислав Поздняков, передаёт Мир24. Сама фигуристка призналась, что считает назначение очень почетным.

«Для меня большая честь находиться вместе с олимпийской командой России, я очень рада, что смогу почувствовать атмосферу Игр, огромная честь быть именно с командой, с ребятами, которые будут представлять флаг нашей страны», - рассказала Медведева.